O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou uma indicação na Secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à Prefeitura estudos técnicos para a implementação de mão única de direção na Rua São Simão, nas proximidades do número 209, no bairro Cariobinha.

De acordo com o parlamentar, a proposta tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos e aumentar a segurança de motoristas e pedestres. “Recebemos diversos relatos de moradores que enfrentam dificuldades diariamente para circular pela Rua São Simão. Além dos congestionamentos, há riscos constantes à segurança, especialmente com o aumento do número de residências e comércios na região”, explica Rovina.

Ainda segundo o vereador, a situação tende a se agravar com a conclusão de um novo empreendimento residencial. “O crescimento urbano e comercial da região tem sobrecarregado o trânsito da via, atualmente com circulação em sentido duplo, tornando-a incompatível com o volume atual de veículo”, conclui.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (25) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.