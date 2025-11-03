Ação contou com a participação de 127 veículos, distribuição de mudas e brindes, e reforçou a importância da coleta seletiva no município

O 1º Drive Thru Ambiental de Nova Odessa, realizado no último sábado (1º) superou as expectativas da organização do evento. Promovida pela Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a ação arrecadou mais de 700 quilos de resíduos recicláveis entre papel, plástico, metal, vidro, eletrônicos, pilhas, baterias e óleo de cozinha usado.

Ao todo, 127 veículos passaram pelo ponto de coleta, demonstrando o engajamento da população com o descarte correto de materiais. Durante o evento, foram distribuídas 50 mudas de árvores e composto orgânico gratuito, além de brindes oferecidos pelos patrocinadores. Os participantes também receberam informativos sobre pontos de descarte e orientações da Coopersonhos, cooperativa de reciclavéis parceira da ação, responsável pela triagem e destinação dos material coletado.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi, o resultado foi extremamente positivo. “Mais do que a quantidade de material arrecadado, o importante foi levar à população a mensagem sobre a importância da separação de resíduos e da coleta seletiva, que contribui para reduzir custos com o envio de lixo ao aterro e estimula a economia circular”, destacou.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, um projeto de coleta seletiva porta a porta está em fase final de estruturação e será iniciado em breve, ampliando as ações de conscientização e de manejo adequado dos resíduos em toda a cidade.