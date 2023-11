Droga, arma e munição no N Veneza

Muita droga, armas e munição apreendidos na

região do Nova Veneza em Sumaré esta sexta-feira. O 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) da Polícia Militar apreendeu 6,3 kg de drogas, arma de fogo, munições e R$ 8,2 mil, no Jardim Santa Maria.

Após a informação sobre um iPhone roubado, os policiais seguiram para um residência, na Rua Polônia.

No local, o aparelho e o morador do imóvel não foram localizados, porém durante averiguação, os agentes apreenderam 6,3 kg de drogas, sendo 5,1 kg de cocaína e o restante de maconha, um revólver calibre 32, seis munições do mesmo calibre, um celular, duas balanças e R$ 8. 284.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial (PP).

Até o fechamento dessa publicação, o homem, morador da casa, não havia sido detido.

