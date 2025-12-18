Ocorrências do 48º BPMI foram registradas nos bairros Portal Bordon e Jardim das Orquídeas

O 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPMI) registrou duas ocorrências de tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (17) em diferentes bairros de Sumaré, que resultaram na apreensão de entorpecentes, dinheiro e na prisão de envolvidos.

No bairro Jardim das Orquídeas, durante patrulhamento pela Rua Janaína Santos Kempkens, a equipe policial percebeu uma residência com o portão entreaberto e realizou contato preventivo com o morador, que autorizou voluntariamente a entrada dos policiais. Questionado, ele admitiu possuir drogas no imóvel e indicou o local onde estavam guardadas. No interior da casa foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de R$ 20,00 em dinheiro.

Em vistoria mais detalhada, os policiais localizaram outras porções de maconha, grande quantidade de eppendorfs vazios, geralmente usados para embalar cocaína, e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico. O suspeito foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de Sumaré, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Já no Residencial Portal Bordon, pela Avenida Júlio Barijan, policiais receberam denúncias de moradores sobre dois indivíduos que estariam comercializando drogas em frente a um bar. No local, a equipe flagrou a entrega de entorpecentes a uma mulher e realizou a abordagem. Com ela foram encontradas 15 porções de cocaína e R$ 33,00. Com um dos suspeitos havia 13 porções de cocaína e R$ 55,00, enquanto com o terceiro abordado foi apreendido um invólucro de cocaína e R$ 10,00.

Durante as diligências, os policiais também realizaram buscas em um terreno baldio indicado por moradores, onde encontraram uma sacola escondida com porções de maconha, droga do tipo “dry”, mais cocaína e dinheiro. Os três envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré. Após análise da autoridade policial, dois foram indiciados e liberados, permanecendo preso o indivíduo que portava a maior quantidade de entorpecentes.