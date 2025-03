Drone 'atazana' vida de vizinhos em condomínio de Americana

Um drone que circula na região do Bela Vista em Americana causou mal estar e até a abordagem do dono do aparelho neste começo da semana.

Moradores do condomínio Colline, no bairro, ficaram assustados e depois irritados com o que seria invasão de privacidade pelo uso do equipamento.

“Ontem acompanhamos o drone até ele ser recolhido, e os moradores foi até o veículo estacionado para abordar, porém inadimicivel gravar conteúdo da casa dos outros para YouTube”, disse uma mãe em mensagem ao NM.

Ela e outros moradores se disseram preocupados por ser “situação complicada, porque dentro da nossa residência estamos em situações vulneráveis, muitos apartamentos tem criança”.

Versão do rapaz do drone

O rapaz que seria dono do drone teria entrado em contato com um morador e este colocou sua resposta no grupo do condomínio. Em sua defesa, o rapaz disse que o aparelho não estava filmando e somente fazia testes de alcance de voo.

Ele conta que foi abordado e logo deixou o local. E pediu que a mensagem fosse enviada aos moradores do condomínio.

