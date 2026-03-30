A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue atuando em várias frentes no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya no Município. Entre as estratégias recentes adotadas, está a utilização de drones, para identificação de criadouros, em casos de denúncia formal ou suspeita de risco à saúde pública.

Nesta quarta-feira (25), uma equipe do Departamento de Vigilância em Zoonoses, vinculado à Secretaria de Saúde, esteve em uma ação conjunta com a Guarda Municipal/Sesetran, na região do bairro Jardim Panambi, averiguando uma denúncia de possíveis criadouros em um imóvel fechado. Com auxílio do drone da Guarda Municipal, foi identificado um criadouro de grande porte no local. O caso foi encaminhado à Fiscalização de Obras e Posturas, que irá notificar o proprietário a tomar as providências cabíveis. Em caso de descumprimento, dentro do prazo estabelecido, poderá ser lavrada multa e/ou outras sanções previstas na legislação vigente.

Estas medidas estão amparadas pela Lei Municipal nº 4.657 de 14 de outubro de 2024, que dispõe sobre as ações fiscalizatórias de prevenção e combate às arboviroses urbanas. De acordo com a legislação, os proprietários, locatários, possuidores ou responsáveis a qualquer título, deverão permitir o ingresso em seus respectivos imóveis, do agente de saúde ou qualquer outra autoridade sanitária responsável pelo trabalho de controle das arboviroses, para realização de inspeção, verificação, orientação, informação, aplicação de inseticida ou qualquer outra atividade específica de combate ao mosquito Aedes aegypti e outros vetores.

Caso não seja possível, por algum motivo, o ingresso ao imóvel, ou ocorra denúncia formal e/ou indício de risco à saúde pública, o agente de saúde ou qualquer outra autoridade sanitária responsável pelo trabalho e controle das arboviroses fica autorizado a fazer o registro fotográfico, incluindo com o uso de drones, das condições que favorecem a proliferação do Aedes aegypti e outros vetores, mesmo sem a autorização do responsável, para fins de documentação.

Denúncias relacionadas a possíveis criadouros do Aedes aegypti podem ser formalizadas tanto na Ouvidoria da Prefeitura quanto na Ouvidoria SUS, canal oficial da Secretaria de Saúde para verificação de demandas junto à população. Ambos os canais podem ser acessados no site da Prefeitura: santabarbara.sp.gov.br.

Ações ininterruptas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste mantém ações de combate ao mosquito Aedes aegypti durante todo o ano de forma ininterrupta nas diversas regiões da cidade no atendimento de solicitações da população, visitas domiciliares, procedimentos em imóveis fechados com suspeita de criadouros, aplicação de sanções previstas na legislação municipal quando necessário, apuração de locais suspeitos, nebulização veicular, além de vistorias em imóveis especiais, análise laboratorial, instalação de Estações Disseminadoras de Larvicida (EDL), monitoramento entomológico com armadilhas, Avaliação de Densidade Larvária (ADL) e ações educativas como palestras e orientações à população.

Orientações

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste reforça que a participação da população é essencial e incentiva a receber os agentes de controle de endemias, que orientam sobre medidas simples e eficazes para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Todas as ações são gratuitas e não há cobrança de taxas para nenhum serviço ou produto utilizado.

As orientações para a população são simples e podem salvar vidas:

Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

Limpar as calhas e caixas d’água;

Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

Usar telas nas caixas d’água;

Instalar telas mosquiteiras em janelas e portas;

Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Neste caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.