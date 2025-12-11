Um dos casos tem acusação de cárcere privado e abuso sexual; no outro, gritos e choro da vítima

Duas ocorrências de violência doméstica registradas na madrugada de quarta (10) e quinta-feira (11) mobilizaram equipes do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) nas cidades de Sumaré e Hortolândia. Em ambos os casos, os agressores foram detidos e encaminhados ao Plantão Policial.

Em Sumaré, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia no Residencial Real Park. No local, a vítima relatou estar sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro, de 48 anos, com quem tem uma filha. Ela afirmou ainda ter recebido um chute no abdômen naquela madrugada e revelou que já havia sido submetida a abuso sexual em outras ocasiões.

Diante da gravidade dos fatos, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso acusado dos crimes de violência doméstica, lesão corporal, estupro, sequestro e cárcere privado.

Já em Hortolândia, equipes da PM e da Guarda Municipal foram acionadas após moradores de um condomínio no Residencial Anauá ouvirem pedidos de socorro e o choro de uma mulher. No apartamento indicado, o suspeito — ex-companheiro da vítima — foi localizado e abordado. Ao ser encontrada, a mulher apresentava marcas visíveis no pescoço e confirmou ter sido agredida. Ela foi levada ao Hospital Mário Covas, enquanto o autor acabou encaminhado ao Plantão Policial da cidade, permanecendo preso à disposição da Justiça.

A assessoria do 48º BPMI destacou que as duas ocorrências reforçam a importância das denúncias e da pronta atuação das forças de segurança no enfrentamento à violência doméstica na região.