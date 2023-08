Dupla de 15 e 17 no tráfico caem pra Gama no São Roque

Uma dupla de adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos pela Guarda Municipal de Americana (GAMA) por tráfico de drogas. A ação ocorreu ao meio dia deste domingo.

Segundo a corporação, a equipe estava em patrulhamento e se deparou com dois indivíduos caminhando lado a lado pela rua citada, que, ao perceberem a chegada da viatura, um deles tentou correr jogando em baixo de um carro estacionado na via uma sacola plástica, enquanto o outro atravessou a rua e continuou a caminhar, porém em maior velocidade.

Diante da situação, ambos foram abordados e, em entrevista e revista pessoal, com um dos adolescentes, de 15 anos, foi localizado em seus bolsos a quantia de R$ 138,00 reais e um celular da marca Motorola, já com o outro adolescente, de 17 anos, foi localizado em seu bolso um celular da marca Samsumg, e na sacola plástica que o mesmo dispensou foi localizado 18 porções de maconha, 25 ependorf de cocaína, e 7 microtubos de cocaína.

Indagado sobre a sacola com as drogas, o de 17 disse ter ido buscar em um terreno vazio no qual teria deixado por lá um dia antes. Já o de 15 disse que o dinheiro era proveniente de um trabalho que havia realizado um dia antes em um bar ali próximo como atendente. Ambos já eram conhecidos dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas nas proximidades de onde foram abordados.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos até o plantão policial juntamente com suas genitoras. Pela CPJ foi localizado um mandado de apreensão e internação do adolescente de 15, sendo este recolhido e posteriormente será encaminhado a fundação “Casa Andorinha”. Foram apreendidos também seu celular e dinheiro. O outro adolescente foi liberado a genitora, porém seu celular foi apreendido pelo delegado de plantão.

