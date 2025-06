Dupla deu pinote pra fugir da Gama, caiu e cana na madrugada

Uma dupla que deu pinote pra fugir da Gama porque estava em uma moto com placa ‘mandrake’ acabou se acidentando e sendo detido pelos Guardas em Americana. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira na região da Cidade Jardim/Jardim dos Lírios.

A dupla de rapazes foi perseguida por várias ruas dos bairros e só foi parada depois de queda no asfalto. A Gama apurou e descobriu o dono da moto roubada em Santa Bárbara.

Abaixo a resenha da Gama perseguição dupla na Moto

Durante operação azul marinho, está equipe encontrava-se em patrulhamento pela av. De Cillo, quando no cruzamento com a rua das Imbuias a equipe visualizou uma motocicleta saindo da rua das Castanheiras para a av. De Cillo na contramão de direção.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ao acessar a avenida os dois ocupantes perceberam a equipe e imprimiram maior velocidade no veículo, ao aproximar pra verificar a placa de identificação veicular a equipe percebeu que a placa estava totalmente encoberta por fita isolante, dado sinal de parada.

Os dois ignoraram iniciando assim o acompanhamento onde os indivíduos acessaram a rua das rosas, após rua dos Lírios, das Violetas, rua dos Cactos, rua das Rosas, passou por dentro da praça Oscar Inácio de Souza, rua das Azaleias, rua dos Lilases, rua das Perdizes, rua dos Colibris, nesse momento o garupa efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à viatura não sendo possivel identificar o modelo da arma, rua Bandeira branca, rua dos Lilases, rua das margaridas, rua dos cravos.

Na rua dos Cravos cruzamento com a rua das Magnólias a equipe perdeu a motocicleta do visual. A equipe intensificou o patrulhamento no bairro quando na rua das rosas com a rua dos Lilases deparou com a motocicleta novamente e iniciou um segundo acompanhamento, acessando a rua bandeira branca, rua dos colibris, rua pica-pau, rua dos Lilases, rua dos girassois, na rua dos girassois o piloto tentou tirar um objeto da cintura, possivelmente uma segunda arma, rua das Hortênsias.

Na rua das Hortênsias ao aproximar do cruzamento com a rua das petunias o indivíduo perdeu o controle indo ao solo. Porém abandonando a motocicleta desceu o barranco e acessando a rodovia SP-304 se evadiu, feito o cerco, porém o indivíduo acessou a rede de escoamento pluvial no canteiro central, não sendo possivel mais localiza-lo.

Em averiguação na motocicleta, pela número do chassi a equipe identificou o proprietário como sendo o sr Gabriel. A equipe então deslocou ao endereço e em contato com o mesmo, acabou por informar que havia vendido a motocicleta para o sr Allan, que por sua vez enquanto Gabriel estava em contato com a equipe ligou para informar sobre o roubo do veículo.

A equipe então deslocou a CPJ com o sr Gabriel e a motocicleta. Já na CPJ o sr Allan chegou com o sr kaue informando ser o possuidor da motocicleta, porém a vitima de fato do roubo era o sr kaue. Indagado o sr kaue afirmou estar transitando com o veículo pela a avenida Santa Bárbara, na cidade de Santa Bárbara D’ Oeste, quando na altura aproximada do cartório de registro do bairro São Francisco foi rendido por dois indivíduos armados em uma motocicleta preta, sendo levado a motocicleta e o celular.

Diante o exposto fatos levados ao conhecimento da autoridade policial, delegado de polícia judiciária Dr Edson Antônio dos Santos, que deliberou pelo registro do BOPC, registrado pelo escrivão de polícia Fernando São Bento. Todas as partes ouvidas e devidamente qualificada. Motocicleta apreendida e liberada em termo próprio ao sr Gabriel.

Mais notícias da cidade e região