Uma operação de patrulhamento policial na madrugada de domingo (27) na Avenida Soma, em Sumaré, deteve dois indivíduos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas do bairro Vila Soma. A equipe policial observou dois homens em atividade suspeita quando, ao se aproximar, observaram um dos indivíduos entregando algo para o outro, que estava sentado em uma cadeira.

A abordagem policial foi imediatamente realizada e, ao verificar, um dos abordados confirmou que estava no local para comprar cocaína. No bolso direito do seu shorts foi encontrado um tubo (eppendorf) contendo substância semelhante à droga, além de uma nota de R$ 10,00. Com o segundo indivíduo foram descobertas duas pochetes penduradas em seu pescoço. Em uma delas, a polícia encontrou 36 porções de maconha, 7 porções de “Ice”, 5 de “Dry” e um eppendorf de cocaína. A outra pochete continha um celular e um carregador.

Diante das evidências, os policiais militares deram voz de prisão ao segundo indivíduo pelo crime de tráfico de drogas. Ambos os suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial de Sumaré, onde as devidas providências de polícia judiciária foram adotadas. Depois de tomar conhecimento dos fatos, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante e os indivíduos permaneceram à disposição da Justiça.