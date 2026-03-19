Duas ocorrências atendidas pelo 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) resultaram na prisão de dois homens por receptação e corrupção de menores em Americana, além da apreensão de um simulacro de arma de fogo em Santa Bárbara d’Oeste.

Na madrugada desta quinta-feira (19), por volta das 2h20, policiais da 1ª Companhia realizavam patrulhamento em Americana com foco na localização de um Jeep Renegade roubado no dia anterior. O veículo foi localizado na Rua da Tijuca, com um indivíduo ao volante e outros dois — sendo uma mulher — entrando no automóvel.

Durante a abordagem, os policiais constataram que a jovem era menor de idade. Nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, porém, ao ser questionado, o condutor confessou ter comprado o carro, junto com joias, pelo valor de R$ 1 mil.

Em diligência na residência do suspeito, os agentes localizaram o estepe do veículo e outros objetos provenientes do roubo. Diante dos fatos, dois homens, ambos de 21 anos, foram presos em flagrante por receptação e corrupção de menores.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial. Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça, enquanto a adolescente foi liberada para a responsável legal.

Simulacro de arma é apreendido em Santa Bárbara

Já na noite de quarta-feira (18), por volta das 22h, policiais da 2ª Companhia foram acionados após um transeunte informar que um homem estaria armado na região da Avenida da Indústria.

A equipe localizou o suspeito na Rua Curitiba. Durante a abordagem, o indivíduo tentou fugir e arremessou ao solo um simulacro de arma de fogo, sendo rapidamente contido pelos policiais.

O homem, de 28 anos, foi conduzido ao Plantão Policial. Após tomar ciência dos fatos, o delegado determinou a apreensão do objeto e liberou o abordado.

As duas ações reforçam o trabalho de patrulhamento ostensivo da Polícia Militar na região, com foco no combate à criminalidade e na recuperação de bens roubados.