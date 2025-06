Policiais militares prenderam na noite de segunda-feira (23) dois homens durante uma operação que reuniu denúncias de receptação de veículo furtado e tráfico de drogas. As ações ocorreram nos bairros Jardim Ideal e Jardim Nova Terra, depois do rastreamento de um caminhão que havia sido furtado no último dia 14 em São Bernardo do Campo.

Com as informações repassadas por uma empresa de rastreamento veicular, os PMs localizaram o caminhão em uma propriedade rural no Jardim Ideal. No local, os policiais abordaram o dono do sítio, que alegou ter recebido o pedido de um amigo para guardar o veículo, em troca de R$ 250 mensais. O cidadão conduziu a equipe até a residência do suposto proprietário do caminhão, no Jardim Nova Terra.

Ao chegar no imóvel indicado, os policiais perceberam que o homem tentou fugir. Após resistência em atender à equipe, os PMs entraram na casa e detiveram o acusado próximo à cozinha. E durante a abordagem, foram localizadas sobre a pia e uma mesa: 150 porções de maconha; 4,8 kg de ‘dry’; seladora a vácuo; balanças de precisão; materiais de embalagem; anotações e adesivos para rotulagem de drogas.

Diante das evidências encontradas, os policiais levaram os dois envolvidos até o Plantão Policial de Sumaré, onde tiveram a prisão em flagrante ratificada pelos crimes de tráfico de entorpecentes, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor. Ambos foram encaminhados à Cadeia Pública de Sumaré.