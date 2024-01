Sobre a Infracommerce

A Infracommerce é pioneira e líder em Full Commerce. É o maior ecossistema independente e integrado que combina tecnologia, serviços e infraestrutura para digitalizar canais de vendas. A companhia entende a estratégia dos clientes e operacionaliza soluções completas e modulares para garantir que eles entreguem a melhor experiência aos seus consumidores. Com presença também no México, Colômbia, Chile, Argentina, Panamá, Peru e Uruguai, e mais de 4.000 funcionários, desde maio de 2021, a empresa se encontra listada na Bolsa de Valores com o nome do papel como “IFCM3”. Reconhecida como parceira de excelência e eficiência; executa, opera e viabiliza a aceleração das vendas digitais no Brasil e na América Latina.