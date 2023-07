É o Trikas. SP bate Palmeiras (1-0)

Deu Trikas. O São Paulo bateu o Palmeiras

por 1 a 0 e abriu vantagem nas quartas-de-final da Copa do Brasil. O jogo da volta será no Allianz Parque na próxima quinta-feira. O gol foi anotado pelo veterano Rafinha já no final da partida.

O São Paulo buscou o gol o tempo todo e o Palmeiras manteve a fase de tropeços acumulando derrotas importantes nas últimas partidas.

O Verdão tem reclamado da arbitragem nas últimas rodadas mas a partida desta quarta-feira foi toda limpa com pouquíssimos lances de reclamação de parte a parte. Do lado Tricolor, o técnico Dorival Jr segue mantendo um trabalho consistente, mesmo tendo pouco tempo e com elenco menos estrelado que os principais adversários.

