É possível comer bem e se manter saudável nas festas de final de ano?

Comemorações são sinônimos de comidas e bebidas fartas e calóricas, e permanecer na rotina alimentar pode acabar sendo um grande desafio.

O equilíbrio na alimentação e os cuidados para uma vida saudável devem estar bem alinhados. Isso vale até mesmo nessas ocasiões quando costumamos exagerar em comidas e bebidas.

Toda alimentação saudável é balanceada em termos de proteínas, gorduras, carboidratos, fibras, vitaminas, água e sais minerais, fazendo com que o corpo funcione adequadamente – física e mentalmente –, prevenindo doenças. Para isso a escolha dos alimentos é de suma importância, uma vez que eles são fonte de combustível para o nosso corpo.

Por isso, a Bio Mundo, rede de lojas de produtos naturais e alimentos saudáveis, selecionou 6 dicas sobre como fazer uma ceia saudável e algumas ideias para o preparo de deliciosos pratos nutritivos.

1. Bora lá pelo começo: Os aperitivos

Os aperitivos devem seguir o contexto saúde. Oleaginosas, torradas com geleia e patês, frutas secas, queijos, sementes, todos eles são ótimas opções a serem consumidas.

Um mix delas é a escolha ideal. Misturar castanhas, nozes, amêndoas e pistache pode ser uma combinação perfeita, pois além do sabor, que agrada diversos gostos, a união desses ingredientes potencializa ainda mais os nutrientes.

2. Agora vamos para a entrada: Saladas decoradas, muita variedade e cor para a mesa!

As saladas para festas de final de ano são sempre uma opção saudável.

A ideia é tornar esses pratos mais atrativos tanto para os olhos, quanto para o paladar. Caprichar na escolha das folhas, ingredientes e decoração, e incorporar alguns itens típicos dessa época, como frutas e oleaginosas, fará a diferença no prato.

Apostar em frutas frescas ou secas, castanhas de caju e croutons trará textura e uma mistura de sabor. No tempero, substituir o óleo por azeite e o sal por ervas e temperos naturais.

Mas e a tradicional salada de batata com maionese? Ela não precisa ser descartada se você optar pela maionese light ou trocá-la por um iogurte natural na hora do preparo.

3. A hora da proteína

Pernil, leitão, peru, tender, churrasco etc. Essas são as opções de carnes mais comuns encontradas nas ceias de fim de ano.

E tudo que é demais faz mal. Essas carnes tendem a ter o mais alto índice de gordura, então considerar algumas opções como as aves em geral, o bacalhau, que é uma carne saborosa e magra, ou comer de maneira moderada será a melhor opção.

Lembre-se, a maioria das carnes que já vem preparadas do mercado têm conservantes, aromatizantes, sódio e, em alguns casos, até açúcar em excesso. Pensando nisso, o ideal é temperar a carne em casa, utilizando temperos naturais e frescos.

4. Bebidas sempre com moderação

É fato que o álcool em excesso traz muitos prejuízos ao corpo e pode ocasionar sérios danos ao cérebro, fígado e estômago, por exemplo.

Essas bebidas devem ser consumidas moderadamente, sempre intercaladas com um copo de água, para evitar a ressaca no dia seguinte.

O refrigerante também é nocivo para o organismo por conta do elevado teor de açúcar, comprometendo o esmalte dos dentes e podendo ocasionar também doenças crônicas como o diabetes. Além, é claro, de contribuírem para o ganho de peso.

Por isso, faça escolhas mais saudáveis: troque o refrigerante por versões zero ou sucos naturais, que são ricos em vitaminas e minerais.

Não se esqueça que a água é o líquido mais importante para o corpo. Satisfaça a sua sede bebendo água.

5. Sobremesa na mesa

Nada melhor depois da ceia do que a hora da sobremesa! Pudim, mousse, bolo, manjar, panetone dos mais variados e tantos outros doces que desfilam na mesa. Mas atenção ao açúcar e às gorduras.

Para resolver esse desafio, opte por sobremesas feitas com frutas, como uma mousse de maracujá feita com a fruta in natura e iogurte no lugar do creme de leite.

Utilize também abacaxi, morango, banana e limão e crie sobremesas deliciosas, como tortas integrais e pavês.

As frutas secas também são ótimas sobremesas: elas têm vitaminas excelentes para o corpo.

6. Substituição que alegra o coração

Quando nem tudo é permitido na alimentação, as alternativas são necessárias.

Restrição alimentar ou vai comer fora de casa? Pense em alternativas e faça escolhas inteligentes na hora de montar o prato.

Se você deseja que as festas não levem ao seu ganho de peso, as alternativas podem ser excelentes formas de não precisar correr atrás do prejuízo no novo ano.

Manter uma alimentação saudável e a tradição nas festas de final de ano é super possível e a saúde é sempre mais importante e ela merece ser comemorada em todas as épocas do ano.

