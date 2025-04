A Economia de Nova Odessa contratou 464 trabalhadores com carteira assinada a mais do que demitiu em fevereiro de 2025. Foram 1.862 admissões, perante 1.398 demissões no mês. O saldo ajustado chegou assim a 780 empregos criados no primeiro bimestre do ano – um excelente resultado parcial, considerando o tamanho do mercado de trabalho da cidade. Os dados são oficiais, divulgados mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego através da plataforma Novo Caged.

O resultado do 1º bimestre mantém a sequência positiva de criação de empregos na cidade. Foram 1.605 novas vagas em 2021, mais 690 em 2022 e 318 postos de trabalho gerados em 2023. Em todo o ano passado, o setor produtivo novaodessense registrou novamente a criação de postos de trabalho, com um saldo positivo de 644 novos empregos (foram 17.220 contratações em 12 meses, perante 16.576 demissões em 2024).

Desde 2021, quando entrou em vigência a atual política de desenvolvimento econômico e atração de empresas para a cidade implantada pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e seu vice Alessandro Miranda (o Mineirinho), já são 4.037 empregos adicionais criados (levando em conta sempre o resultado das admissões menos as demissões).

“É um saldo muito positivo, sem dúvida é resultado da nossa atual política de desenvolvimento, implantada pelo prefeito Leitinho (Cláudio Schooder) e pelo vice-prefeito Mineirinho (Alessandro Miranda) e levada adiante hoje por mim. Vamos juntos construir uma cidade com cada vez menos trabalhadores desempregados, através do incentivo aos empreendedores e à iniciativa privada”, comentou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Antonio Teixeira.

Ações Pró-Desenvolvimento

Para alcançar estes resultados positivos na geração de empregos e renda para as famílias dos trabalhadores de Nova Odessa, a Prefeitura adota desde 2021 uma nova e agressiva política de Desenvolvimento Econômico e atração de novas empresas e comércios para a cidade.

As ações começaram ainda na pandemia, com a modernização do ProdeNO (a Lei Municipal de Incentivos). Desde então, a Prefeitura criou iniciativas de fomento como a viabilização do Poupatempo Paulista, a criação do CRET (Centro de Referência do Empreendedor e do Trabalhador), a realização de quatro Feirões do Emprego e de duas novas Feiras Noturnas (Jardim Santa Rita e Jardim Santa Luiza/Parque Triunfo).

Também trouxe os cursos gratuitos do Projeto Cozinhalimento e do “Alimente-se Bem” do SESI-SP, criou o Novatec (Programa de Orientação Profissional para formandos do Ensino Médio da Rede Pública), as Feiras do Carro Usado e o “Nova Odessa +Barato: Outlet Municipal”.

Fez em 2023 o convênio com Estado para instalação do Corpo de Bombeiros da PM (garantindo menores valores de seguro empresarial) e passou a incluir os feirantes, empreendedores e artesãos nas festas da cidade. O Município inaugurou em 2024 o Novo CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional e Oficina de Costura e Fraldas).

Já são mais de 30 grandes e médias empresas atraídas para a cidade desde 2021, incluindo nomes de peso, como o Centro de Distribuição do Grupo SC (Santa Cruz)/PanPharma, a Transportadora RodoBox Logística, a unidade da Localiza Veículos, a Bekaert Deslee, o Crema Supermercados, o Shopping ZED Boulevard e o Centro de Operação DeskTop da Avenida Ampelio Gazzetta, entre outras.