Tem programação especial de fim de ano da Feira do Produtor Agroecológico e Artesanal de Santa Bárbara d’Oeste. As edições contarão com a visita do Papai Noel, trenzinho e sorteios no dia 5 no São Camilo/Dona Regina; dia 6 na Praça “Augusto Toledo – Seo Augustinho”, no Jardim São Francisco; dia 7 no estacionamento do Parque Taene, no bairro Reserva Centenária; dia 12 na Praça da Migração, no Jardim Pérola; e por fim, no dia 14 na Área de Bem-Estar e Lazer do Pântano/Mollon.

Após recesso de fim de ano, a Feira voltará no dia 9 de janeiro de 2024. Realizada semanalmente e de forma alternada, a Feira do Produtor visa estreitar o vínculo entre produtores, produtos e consumidores e apresentar maior flexibilidade em relação à capacidade de produção do pequeno agricultor.

Produtores e comerciantes interessados em fazer parte das edições das Feiras podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3459.1480.

Mais notícias da cidade e região

Serviço:

Dezembro

⁣⁣▪ Bairro São Camilo/Dona Regina (Rua Romeu Fornazari, 346)

Dia 5 de dezembro, das 17 às 22 horas

⁣▪ Praça “Augusto Toledo – Seo Augustinho” (Entre as ruas Tupis, Carajás e Tupinambás, Jardim São Francisco)

Dia 6 de dezembro, das 17 às 22 horas

⁣▪ Estacionamento do Parque Taene (Avenida dos Bandeirantes, 999, Reserva Centenária – ao lado do Sesi)

Dia 7 de dezembro, das 17 às 22 horas

⁣⁣▪ ⁣Praça da Migração (Avenida da Indústria, s/nº, Jardim Pérola)

Dia 12 de dezembro, das 17 às 22 horas

⁣▪ Área de Bem-Estar e Lazer do Pântano/Mollon (Rua Ferdinando Mollon)

Dia 14 de dezembro, das 17 às 22 horas

*Programação poderá sofrer alterações sem aviso prévio

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP