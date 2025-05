O cantor sertanejo Eduardo Costa surpreendeu os fãs ao surgir completamente careca durante um show em Novo São Joaquim (MT), na noite de sexta-feira (16).

No palco, ele explicou que passou por um transplante capilar.

Veja o que disse Eduardo Costa

“Já está começando a crescer e daqui a pouco vou estar com cabelo de novo, se Deus quiser”, disse, arrancando aplausos da plateia.

A mudança no visual chamou atenção e gerou comentários nas redes sociais, mas o cantor garantiu que está confiante com o resultado do procedimento.

Após ‘Fuzuê’ e reality, Gabi Dallacosta grava série inspirada nas girl bands dos anos 2000 e dá spoiler de cena gay

A atriz Gabi Dallacosta, que esteve na novela ‘Fuzuê’ e também no reality ‘Túnel do Amor’, da Globo, agora se dedica à websérie “O Que Não Falamos”. A trama é inspirada no universo musical das girl bands dos anos 2000.

“A série vai homenagear as girl bands dos anos 2000, como Rouge, Spice Girls e RBD. Vai ter aquela pegada nostálgica que faz a gente ficar com sorriso no rosto… É uma jornada de autodescoberta, sexualidade e a intensidade da vida. Uma série emocionante e misteriosa”, conta

A atriz explica que o roteiro vai muito além do romance de duas personagens, incluindo uma cena gay. “Elas ainda não sabem que são lésbicas e terão que lidar com esse turbilhão de sentimentos, com a complexidade que é se descobrir”, dá spoiler. “A trama é ousada, cheia de plot twist, mas ao mesmo tempo leve”.

Gabi destaca que a personagem é bem diferente da sua essência e diz que a diretora e autora Mariana Berardinelli confiou em sua performance em outros projetos para viver esse novo desafio em cena. A atriz comemora sua primeira protagonista em uma websérie e fala do formato mais leve e sem padrões.

“É diferente de tudo o que já fiz, primeiro porque a série é mais dinâmica e solta do que uma novela. Ali em cena tem uma pitada de improviso também. Segundo porque a personagem é muito diferente da minha personalidade. Então exige mais dedicação e estudo. Exige mais entrega mesmo. Topei pelo desafio”, conta.

Além da série “O Que Não Falamos”, Gabi Dallacosta também se prepara para estrear na série ‘Arcanjo Renegado’, do Globoplay. Ela está no elenco da 4ª temporada, que contará ainda com Marcello Melo Jr., e os recém-confirmados Paloma Bernardi e Belo. As cenas já foram gravadas.

