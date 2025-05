Eduardo Leite anunciou sua saída do PSDB e a migração para o PSD de Gilberto Kassab. Governador do Rio Grande do Sul reeleito em 2022 derrotando o bolsonarismo. Ele foi cotado para ser o nome de centro em 22, mas recuou e conseguiu ‘segurar’ o comando dos gaúchos.

Leia abaixo nota do PSDB de São Paulo

SAÍDA DE EDUARDO LEITE DO PSDB

“Lamento a saída do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. De toda forma, desejo boa sorte a ele. Pode ser um fim, ou um recomeço; um ponto final, ou uma vírgula; um vale, ou uma ponte. Ainda não consigo saber!

O que sei é que está na hora da Política no Brasil se reinventar. Nós, detentores dos valores históricos do PSDB do estado de São Paulo, seguiremos firmes no propósito da fusão com o Podemos, porque entendemos que nosso País é muito maior que só dois lados.”

Paulo Serra

Presidente da Executiva Estadual do PSDB de São Paulo