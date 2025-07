A Secretaria de Educação de Americana está com 35 vagas de estágio abertas para estudantes do Ensino Superior nas áreas de Pedagogia, Matemática, História, Geografia, Letras, Artes, Educação Física (licenciaturas), Administração e Recursos Humanos. Os selecionados vão atuar nas escolas da rede municipal de Educação e contribuir para o desenvolvimento educacional da cidade.

Para se candidatar, os interessados devem estar matriculados em cursos no período noturno, uma vez que o estágio será realizado durante o dia. As inscrições podem ser feitas por meio do envio de currículo para o e-mail [email protected] ou pela entrega presencial do documento na sede da Secretaria, localizada na Rua dos Professores, 40, Centro de Americana.

No currículo, é necessário informar dados pessoais, como nome completo, endereço, telefone e e-mail, além de informações acadêmicas, incluindo o nome da instituição de ensino, curso, semestre atual e previsão de conclusão.

Os aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.008,00 por 30 horas semanais de estágio, além de auxílio-transporte no valor de R$ 126,00 mensais.