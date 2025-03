Seis escolas da Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Odessa foram premiadas nesta terça-feira (25) no Prêmio Excelência Educacional, parte do Programa Alfabetiza Juntos SP, por se destacarem na alfabetização de crianças na idade certa. Juntas, as seis escolas municipais premiadas vão receber cerca de R$ 150 mil para investir ainda mais em programas de alfabetização e leitura na idade certa.

São elas as EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) Professora Almerinda Delega Delben, Professora Alvina Maria Adamson, Professora Augustina Adamson Paiva, Dante Gazzetta, Vereador Osvaldo Luiz da Silva e Prefeito Simão Welsh – metade das unidades da Rede Municipal que mantém turmas do 2º ano do Ensino Fundamental.

O secretário municipal de Educação, Assis das Neves Grillo, representou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) na cerimônia, no Memorial da América Latina. Segundo o secretário, caberá agora às próprias comunidades escolares decidir como aplicar os recursos.

Parte do Programa Alfabetiza Juntos SP, a premiação é concedida às Redes de Ensino Municipais que atingiram as metas na avaliação do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo) e avançaram no resultado da Avaliação da Fluência Leitora.

“É mais um reconhecimento dos avanços que nossa Educação Pública teve nestes últimos anos, com novas tecnologias, escolas melhores, material didático e escolar de qualidade, lousas digitais, kits de livros etc. Nos enche de orgulho termos profissionais capacitados na Rede e alunos dedicados na sala de aula. A Educação de Nova Odessa segue no rumo certo para garantir um futuro brilhante para nossas crianças”, celebrou o prefeito Leitinho.

“Essas escolas conseguiram superar as metas estabelecidas para o cumprimento da avaliação, que é o Saresp. Para os alunos, é importante esse reconhecimento porque contribui para a sua formação integral, que resultará em pessoas mais capacitadas para o complemento da Educação Básica – porque existe uma relação direta entre alfabetização na primeira etapa com o restante do aprendizado, até o final do Ensino Médio”, acrescentou o secretário Assis.

Destaque Nacional

Em fevereiro, o prefeito Leitinho e a Rede Municipal de Educação já haviam sido premiados em Brasília com o “Selo Ouro” do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, iniciativa do MEC (Ministério da Educação) pelas boas práticas adotadas pela gestão municipal desde 2021.

A premiação foi alcançada porque, em 2024, a Rede Municipal atingiu 95 pontos (de 100) nos critérios de avaliação do programa federal, com 80,4% de alunos do 2º ano considerados leitores fluentes. Para comparação, no início de 2024, esse percentual era de 56,6%.

Graças aos avanços em alfabetização e fluência em leitura ao longo de 2024, a cidade atingiu 95 pontos (de 100) nos critérios de avaliação do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação), sendo classificada na categoria “ouro”, a mais alta (para redes que atingem de 85 a 100 pontos).

Além disso, a Rede Municipal novaodessense atingiu em 2024 um índice de fluência em leitura de 6,3 – um crescimento expressivo em relação à “nota” anterior, que era de 4,8 no final de 2023, fechando o ano com 80,4% de leitores iniciantes fluentes. Para comparação, no início de 2024, esse percentual era de 56,6%.