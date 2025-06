A Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Odessa promoveu na última quinta-feira (28) uma formação sobre “Racismo Estrutural” para os coordenadores pedagógicos das 25 creches e escolas da Rede Municipal de Ensino, bem como para os profissionais do Núcleo de Formação Especial.

O encontro teve como tema central o chamado racismo estrutural e os impactos que este fator pode causar no ambiente escolar e na vida dos alunos. Atualmente, a Rede Municipal conta com mais de 5.400 alunos em todos os ciclos – desde o berçário até o Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

A palestra foi ministrada por Juliana Ramos Fernandes, que é coordenadora do Núcleo de Estudos e Formações das Relações Étnico-raciais da cidade de Santa Bárbara d’Oeste. Juliana destacou como o racismo se manifesta de maneira sistêmica nas instituições de Ensino, e apresentou caminhos para fortalecer as práticas antirracistas dentro das escolas.

Evento

O evento contou com a presença de Silvia Aguiar, idealizadora do Concurso Beleza Negra e da Feira Cultural de Nova Odessa, e da escritora Luciane Santos, moradora de Nova Odessa e autora de obras infantis que abordam temáticas étnico-raciais. “Minha participação e contribuição foi para fortalecer o debate”, acrescentou Silvia Aguiar.

Segundo o secretário municipal de Educação, Ricardo Eugênio, esta formação foi pensada especialmente para os coordenadores pedagógicos, “que ocupam um papel fundamental na construção de uma escola mais justa e inclusiva”. “O objetivo foi fortalecer o compromisso com uma Educação antirracista, compreender como o racismo se manifesta nos ambientes escolares e pensar em ações concretas para promover a equidade racial no cotidiano escolar”, apontou.

De acordo com a Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, Márcia França, este momento foi muito mais do que uma formação técnica aos coordenadores. “Foi um momento para reflexão ao desconforto necessário e ao compromisso com a transformação. Lutamos cada vez mais por uma educação inclusiva e acolhedora, onde todos os alunos são e devem ser tratados igualmente”, completou.