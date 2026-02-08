Encontro abordou inteligência relacional e liderança situacional como parte da recepção aos profissionais

A Secretaria Municipal de Educação de Sumaré realizou nesta quarta-feira (4) uma formação presencial voltada a professores e gestores da Rede Municipal de Ensino, como parte das ações de preparação para o início do ano letivo. O encontro ocorreu no Clube Recreativo de Sumaré, região central da cidade.

A atividade foi conduzida por Mariana Atavilla, especialista com mais de 20 anos de experiência na formação de líderes e no desenvolvimento humano. O workshop abordou o tema “Inteligência Relacional e Liderança Situacional no Ambiente Escolar”, com foco na condução da sala de aula, na comunicação entre os diferentes atores da escola e na gestão das relações entre professor, aluno e equipes pedagógicas.

O objetivo da formação foi fortalecer a atuação docente e gestora logo no início do ano, promovendo alinhamento de práticas, qualificação profissional e um ambiente escolar mais colaborativo. A proposta buscou oferecer ferramentas práticas para o cotidiano das unidades, contribuindo para a melhoria das relações e dos processos educacionais.

Iniciativa

Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, a iniciativa integra um conjunto de ações planejadas para acolher os profissionais da rede e abrir oficialmente o ano letivo. “Essa formação faz parte de uma série de iniciativas voltadas à recepção dos educadores, preparando nossas equipes para um início de ano organizado, acolhedor e com foco na qualidade do ensino”, destacou.

A diretora da Emef Maria Aparecida de Jesus Segura, Fernanda Shushiman, avaliou a formação como um momento essencial para o início do ano. “Foi um momento de extrema importância para recomeçar, com novos aprendizados e reflexões sobre quem somos enquanto educadores e sobre o outro. Essa troca contribui para que cada professor tenha um ano letivo mais consciente, fortalecendo as relações no ambiente escolar e possibilitando a colheita de bons frutos ao longo deste novo ano”, afirmou.

As aulas da rede municipal de Sumaré retornam no dia 9 de fevereiro. Ao longo desta semana, a Secretaria de Educação segue promovendo formações, encontros e atividades de planejamento, tanto para os profissionais quanto para a preparação das unidades escolares, com o objetivo de garantir uma recepção adequada aos alunos no começo do ano letivo.