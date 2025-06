Uma comitiva formada por representantes da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Sumaré realizou, na última semana, uma visita técnica às escolas cívico-militares da capital Palmas e a unidades de ensino sob gestão do Governo do Estado do Tocantins. O objetivo foi conhecer boas práticas educacionais, estruturas administrativas e modelos pedagógicos de referência, com vistas à futura implementação da escola cívico-militar municipal.

As visitas foram motivadas pelos expressivos resultados educacionais de Palmas e do Estado do Tocantins, que se destacam no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), respectivamente entre as capitais e os estados da Região Norte do Brasil.

A comitiva sumareense representou oficialmente o secretário de Educação, Danilo de Azevedo, e contou com a participação do secretário adjunto de Educação, Lucas Gomes; da gerente geral de Educação, Fabiana Renana; e da gerente geral do Núcleo Pedagógico, Ana Benvinda. Pela Polícia Municipal, integraram a equipe o diretor da pasta, Jeverson Eclair, e a polícia municipal Magali Inácio.

Referências

A agenda teve início nas Escolas de Tempo Integral (ETIs) da rede municipal de Palmas. A primeira unidade visitada foi a ETI Caroline Campelo – Duque de Caxias, que atende cerca de 1.300 alunos em regime integral e funciona em parceria com o Exército Brasileiro. A escola chamou a atenção pela ampla infraestrutura, que inclui piscina, auditório com capacidade para mais de mil pessoas, salas temáticas e ambientes voltados à diversificação das práticas pedagógicas.

Em seguida, a equipe conheceu a ETI Eurídice Ferreira de Mello, também da rede municipal e com estrutura semelhante. Essa unidade é administrada em colaboração com a Guarda Metropolitana de Palmas, demonstrando um modelo de integração entre educação e segurança pública. “Ambas as escolas se destacam pela excelência na gestão, planejamento pedagógico e administração de recursos humanos e financeiros”, afirmou Lucas Gomes, secretário adjunto de Educação.

Durante a passagem pela capital tocantinense, a comitiva também participou de um encontro institucional com a equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação de Palmas. Recebidos pela secretária executiva Maria José e pela titular da pasta, Débora Guedes, os representantes de Sumaré puderam trocar experiências sobre gestão educacional, cooperação com forças de segurança e estratégias para alcançar metas de desempenho escolar.

Modelo militarizado

No âmbito estadual, a visita incluiu o Colégio Militar do Estado, unidade de ensino médio totalmente militarizada, sob gestão da Polícia Militar e da Secretaria Estadual da Educação (SEDUC). A visita permitiu à equipe observar de perto a rotina disciplinar e o modelo pedagógico aplicado nessas instituições.

Outra unidade visitada foi o Colégio Cívico-Militar Santa Rita de Cássia, que funciona por meio de gestão compartilhada entre a SEDUC e o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins. A escola impressionou pelos atos cívicos, desfiles e atividades formativas que compõem sua proposta pedagógica, pautada em valores como respeito, responsabilidade e patriotismo.

O cronograma foi encerrado com uma reunião técnica na Gerência de Educação Cívico-Militar da SEDUC, onde foram discutidos aspectos normativos, instrumentos de cooperação e os principais desafios para a implantação desse modelo em novas localidades. O encontro contou com a participação da equipe jurídica e pedagógica da Secretaria Estadual.

Planejamento para Sumaré

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a visita técnica foi fundamental para embasar o processo de construção de um modelo cívico-militar que respeite as particularidades e demandas da realidade sumareense. “As experiências vividas nos mostraram caminhos possíveis e eficazes para estruturar uma educação mais segura, disciplinada e voltada ao pleno desenvolvimento dos nossos estudantes”, destacou Lucas Gomes.

Com base no conhecimento adquirido, a gestão municipal pretende dar continuidade ao planejamento e às adequações necessárias para a implementação da escola cívico-militar municipal de Sumaré, reforçando o compromisso com a qualidade do ensino e a segurança no ambiente escolar.