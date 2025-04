Construir a identidade positiva através do autorretrato. Com este tema, professores de ateliê da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste participaram de formação no mês de março, para aprimorar os trabalhos com as crianças do Jardim I e II. O autorretrato é uma forma poderosa de expressão que permite às crianças explorar e refletir sobre sua própria identidade.

A construção de uma identidade positiva tem início na primeira infância. Proporcionar às crianças a oportunidade de se olhar, conhecer e valorizar cada detalhe de si mesmas é um passo fundamental. E também reconhecer a diversidade e a importância do respeito às diferenças. Essa abordagem está fundamentada na Lei Federal nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que contribui para a formação de uma auto imagem saudável nas crianças.

A formação, realizada na Secretaria de Educação, foi conduzida pela professora de ateliê da EMEI “Profª Áurea Chan Bataglia”, Cíntia Migot, que, por meio de duas oficinas, apresentou a obra de Angélica Dass. Conhecida por suas fotografias que celebram a diversidade e a beleza das diferentes tonalidades de pele, o trabalho de Dass se alinha diretamente aos princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que enfatiza a valorização da identidade e da diversidade cultural.

As professoras foram incentivadas a explorar suas características únicas e a compreender a importância da diversidade em nossa sociedade, contribuindo para a para a formação de cidadãos mais conscientes, respeitosos e empáticos. As produções das professoras estão expostas na Secretaria de Educação.