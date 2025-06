Com o objetivo de preparar os alunos para as avaliações oficiais do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), a Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoverá o Simulado SAEB Sumaré nas escolas da rede municipal. A ação visa oferecer aos estudantes a oportunidade de vivenciar a estrutura e o nível de exigência das provas, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade do ensino no município.

A iniciativa é estratégica: além de simular a experiência da avaliação nacional, o simulado serve como um instrumento pedagógico importante. Ele permite que os estudantes reconheçam suas dificuldades e avancem no processo de autoconhecimento educacional, enquanto os professores podem ajustar seus planos de aula com foco nos conteúdos que exigem maior atenção. O simulado será realizado nas unidades escolares onde os alunos já estão matriculados, proporcionando familiaridade e conforto durante a aplicação.

“O Simulado SAEB Sumaré é uma ferramenta essencial para o fortalecimento da nossa rede de ensino. Mais do que uma preparação para a avaliação oficial, ele representa uma oportunidade de diagnóstico, planejamento e avanço pedagógico. Estamos investindo no protagonismo dos nossos alunos e no apoio aos nossos educadores, sempre com foco na melhoria do aprendizado e no crescimento dos nossos indicadores educacionais”. afirma Danilo de Azevedo, secretário de Educação.

Calendário

O simulado será aplicado em quatro etapas, conforme o seguinte cronograma:

• 1ª semana: de 30 de junho a 4 de julho • 2ª semana: de 25 a 29 de agosto • 3ª semana: de 29 de setembro a 3 de outubro • 4ª semana: de 27 a 31 de outubro

A Secretaria de Educação acredita que a iniciativa terá impacto positivo direto nos índices educacionais do município, especialmente no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que combina taxas de aprovação com o desempenho dos alunos em exames padronizados.

O SAEB, que avalia os estudantes do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio em disciplinas como Língua Portuguesa e Matemática, é um dos principais instrumentos para diagnóstico da aprendizagem no Brasil. Seus resultados servem de base para a formulação e o aprimoramento das políticas públicas de educação em todo o país.

