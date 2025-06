Prefeitura entrega reforma da UBS do São Domingos

A Prefeitura de Americana entrega à população, na próxima segunda-feira, dia 23, às 16h, a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) “Dr. Walter Jorge Paulo”, no Jardim São Domingos. O atendimento ao público no local será retomado na terça-feira (24), a partir das 7h30. Além de atendimento médico com clínico geral, pediatra e ginecologista, a unidade também conta com procedimentos gerais de enfermagem e serviços de odontologia e farmácia.

O espaço passou por uma ampla revitalização em uma área total de 287,80 m², contemplando melhorias em diversos setores como consultório odontológico, salas de vacina, triagem, inalação, coleta para exames e curativo/sutura, além de adequações nos sanitários e no depósito de material de limpeza (DML).

“Mais uma entrega importante para a saúde da nossa população. Reformar uma UBS é valorizar o atendimento primário, o cuidado com as pessoas e as condições de trabalho dos nossos profissionais. Estamos fazendo isso com responsabilidade, parcerias e muito planejamento”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

A reforma teve investimento total de R$ 441.887,38, dos quais R$ 197.685,11 foram viabilizados por meio de emenda parlamentar do então deputado estadual Campos Machado. Os outros R$ 244.202,27 foram custeados com recursos da Prefeitura de Americana, sendo R$ 86.560,73 como contrapartida obrigatória à emenda e o valor restante aplicado como complemento ao projeto.

“Temos acompanhado de perto essas melhorias nas unidades de saúde. O São Domingos precisava dessa reforma, que agora proporciona mais conforto e segurança tanto para os usuários quanto para os servidores”, afirma o vice-prefeito Odir Demarchi.

Intervenções

As intervenções incluíram substituição do piso interno e dos revestimentos, troca de luminárias, portas, vidros das janelas e aparelhos sanitários, além de melhorias na rede elétrica e hidráulica. Também foram realizadas intervenções no telhado, substituição do alambrado e do poste de energia, pintura interna e externa, instalação de balcão de granito na recepção, cobertura externa na farmácia e novo contrapiso.

“Essa reforma é reflexo do nosso compromisso em garantir uma Atenção Básica mais estruturada e eficiente. Melhorar a infraestrutura das UBSs é uma estratégia essencial para promover um cuidado mais humanizado e resolutivo à população”, avalia o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Durante o período de reforma, os atendimentos foram temporariamente transferidos para a UBS do Parque das Nações, com exceção dos serviços odontológicos, realizados no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

“A unidade agora está mais adequada às necessidades do dia a dia, com ambientes mais seguros, funcionais e acolhedores para a comunidade e para as nossas equipes. Isso impacta diretamente na qualidade da assistência prestada”, completa a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

A UBS “Dr. Walter Jorge Paulo” está localizada à Rua Salvador Giordano, 320 – Jardim São Domingos.

