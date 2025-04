Eli Lilly do Brasil anuncia Liana Cunha como nova Diretora Sênior de Ética e Compliance

A Eli Lilly do Brasil anuncia a chegada de Liana Cunha como Diretora Sênior de Ética e Compliance Brasil. Com sólida trajetória na área, Liana chega para fortalecer a cultura de integridade e conformidade da Lilly no país, garantindo a adesão aos mais altos padrões éticos e regulatórios.

Advogada e professora, formada também em Letras, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de possuir certificação no Programa de Liderança em Implementação de Compliance em Saúde pela INSEAD, Liana atuou nos últimos sete anos como Diretora de Compliance para Brasil e América Latina na Thermo Fisher Scientific, posição na qual foi responsável por desenvolver, analisar e implementar programas de compliance e avaliações de risco em diversos setores, incluindo ciências da vida e dispositivos médicos. Ela também já atuou na área de Compliance de outras farmacêuticas, como Sanofi e Abbott.

Líder na América Latina, a afiliada brasileira é estratégica para a Lilly globalmente por conta de seu potencial de mercado e prevê novos lançamentos para 2025.

“Meu objetivo é colaborar com as equipes da Lilly para fortalecer ainda mais a cultura de ética, transparência e integridade. Juntos, vamos garantir que a empresa faça lançamentos de sucesso, sempre de forma responsável e gerando um impacto positivo na vida dos pacientes e da sociedade”, afirma a nova diretora.

Liana reportará a Magdalena Sofía Guízar Blanco, Vice-Presidente Associada de Ética e Compliance LATAM, e a Daniel Binette, presidente da Lilly no Brasil.

