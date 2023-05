Eliel ‘trava’ parecer e projeto para manter tarifa de ônibus sem aumento não é votado

O vereador Eliel Miranda (PSD), presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, se negou, nesta terça-feira, a dar um parecer ao projeto que tem por objetivo manter a tarifa de ônibus no município em R$4,85, sem aumento.

A proposta, de autoria do poder executivo, permite que uma verba do governo federal (Bolsonaro), de R$2 milhões, recebida durante a pandemia, seja usada para subsidiar o transporte público de Santa Bárbara e o aumento não seja repassado aos usuários.

Mesmo com a insistência dos demais vereadores da base do governo do prefeito Rafael Piovezan (MDB), de que a proposta é de extrema importância para a população barbarense, Eliel não emitiu o documento para o andamento do processo. O parlamentar afirmou que o projeto sequer chegou à Comissão, porém, isso poderia ter sido facilmente resolvido por ele. Falou também que quer uma audiência pública e uma sessão extraordinária para discutir o tema, o que não foi cogitado no momento em que votou, em tempo recorde, por exemplo, o aumento de 72% nos salários dos vereadores.

As ações do presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Eliel Miranda (PSD), em emitir pareceres apenas para determinados projetos, quando se trata de propostas de urgência, tem causado incômodo entre os colegas, que enxergam a atitudes de Eliel como manobras.

AUDIÊNCIA E EXTRAORDINÁRIA. Mais uma vez, o presidente da Casa, Paulo Monaro (MDB), se curvou a Eliel e convocou audiência pública e sessão extraordinária para discutir e votar a proposta (o que também não foi feito pela dupla para votar o aumento de 72% nos próprios salários, uma vez que Monaro colocou o aumento para votação no “afogadilho”. Eliel quer que a secretária de Administração explique o projeto. O vereador Juca Bortolucci (PV), líder de governo na Câmara, propôs que a secretária fosse à Casa de Leis durante a sessão, mas a possibilidade foi prontamente rejeitada por Monaro, que foi claramente induzido por Eliel, que chegou até a interromper, por pelo menos duas vezes, falas do presidente.

A proposta deve ser votada na quinta-feira, às 19h, na Câmara Municipal, após a audiência pública. Caso a proposta não seja votada nesta data, a prefeitura perde o valor do recurso, o que deve acarretar no aumento da passagem do ônibus para os usuários.

