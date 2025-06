No mundo dos negócios, disputas entre grandes nomes geralmente chamam atenção. Mas quando os protagonistas são Elon Musk, o empresário por trás da Tesla, SpaceX e X (ex-Twitter), e Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, o embate ultrapassa a política e a tecnologia, e vira um verdadeiro estudo de caso para o mundo corporativo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A relação, que já foi de admiração e conveniência, azedou após Musk criticar duramente o novo pacote fiscal de Trump, que reduz subsídios para veículos elétricos. Em resposta, Trump ameaçou romper contratos bilionários do governo com as empresas de Musk. A briga escalou para o campo pessoal e público, com trocas de farpas, insinuações sobre escândalos e forte impacto nas ações da Tesla.

Por trás desse duelo de titãs, há lições valiosas sobre estratégia, reputação, riscos políticos e o papel do ego na gestão de negócios.

Autor analisa empresários além de Elon Musk

Neste artigo, André Charone, mestre em negócios internacionais, destaca cinco aprendizados que podem (e devem) ser absorvidos por qualquer empresário, independentemente do porte ou setor em que atue.

1. Não misture admiração com dependência

Durante anos, Musk flertou com o trumpismo, defendendo a liberdade de expressão e criticando o establishment, o que o aproximou da base conservadora. Mas quando Trump apresentou um projeto de lei que ameaçava os incentivos à energia limpa, essenciais para a Tesla, Musk reagiu duramente.

Lição: Em negócios, alianças devem ser estratégicas, não emocionais. Admiração não pode se tornar dependência. Se o seu modelo de negócio depende demais de um governo, de um grande cliente ou de uma única plataforma, você está vulnerável.

2. Prepare-se para a retaliação e calcule o custo

A reação de Trump não demorou: ameaçou rever contratos bilionários entre o governo e empresas de Musk, incluindo a SpaceX. O mercado reagiu. Ações da Tesla despencaram, e a imagem de Musk como líder imparcial foi questionada.

Lição: Toda decisão tem um custo. Quando você decide bater de frente com alguém poderoso (seja um concorrente, um investidor ou um parceiro) precisa calcular o impacto, preparar sua equipe e proteger suas bases antes da guerra começar.

3. Reputação é um ativo e pode ser corroído em um tweet

Musk usou o X para insinuar que Trump estaria tentando esconder documentos do caso Jeffrey Epstein. Foi ousado, sim. Mas também arriscado. Mesmo para alguém com a reputação de Musk, o tiro pode sair pela culatra.

Lição: No mundo hiperconectado, o CEO também é o rosto da marca. Suas palavras são ações. Suas piadas, declarações políticas e postagens noturnas podem impactar diretamente o caixa da empresa. Ser autêntico é importante, mas ser estratégico é essencial.

4. A empresa não é extensão do seu ego

Essa talvez seja a lição mais poderosa. Quando empresários colocam o próprio ego acima dos interesses da empresa, decisões passam a ser tomadas por impulso, não por análise. E isso pode custar caro.

Lição: Um bom líder empresarial precisa saber separar o que é uma briga pessoal do que é uma prioridade estratégica. O mundo corporativo não é uma arena para vaidades: é um campo onde a sobrevivência depende de leitura fria dos riscos.

5. Quem briga com todos, acaba sozinho

Trump já brigou com quase toda a elite econômica dos EUA. Musk, por sua vez, tem rompido alianças em série, de investidores a desenvolvedores de IA. O problema? O isolamento torna qualquer queda mais dura. E em negócios, ninguém constrói impérios sozinho.

Lição: Construa pontes, mesmo quando precisar discordar. Empresas resilientes são aquelas que mantêm canais de diálogo abertos, com governo, concorrentes, investidores e sociedade.

Disputa de gigantes, lições para todos

A disputa entre Musk e Trump é, sim, um espetáculo midiático. Mas por trás dela há alertas sérios para todo empreendedor: não subestime o poder das relações institucionais, não sobrestime sua capacidade de sobreviver isolado e, acima de tudo, mantenha a empresa acima do ego.

O mercado não perdoa quem confunde o palco com a diretoria. E o seu negócio não é sua guerra pessoal, é seu legado.

Sobre o autor:

André Charone é contador, professor universitário, Mestre em Negócios Internacionais pela Must University (Flórida-EUA), possui MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV (São Paulo – Brasil) e certificação internacional pela Universidade de Harvard (Massachusetts-EUA) e Disney Institute (Flórida-EUA).

É sócio do escritório Belconta – Belém Contabilidade e do Portal Neo Ensino, autor de livros e dezenas de artigos na área contábil, empresarial e educacional.

André lançou recentemente o livro ‘A Verdade Sobre o Dinheiro: Lições de Finanças para o Seu Dia a Dia’, um guia prático e acessível para quem deseja alcançar a estabilidade financeira sem fórmulas mágicas ou promessas de enriquecimento fácil.

O livro está disponível em versão física pela Amazon e versão digital pelo Google Play.

Leia + sobre economia, emprego e mercado