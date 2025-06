O empresário Elon Musk afirmou que o nome do presidente dos EUA consta nos documentos apreendidos com Jeffrey Epstein, que comandava um esquema de exploração e tráfico sexual, inclusive de crianças.

Os documentos indicariam os “clientes” de Epstein, homem que explorava e aliciava sexualmente as vítimas.

A afirmação ronda os círculos políticos dos EUA há tempos, e só ganhou força depois que Trump descumpriu sua promessa de campanha de tornar estes documentos públicos. Agora ela foi reafirmada por alguém que financiou a campanha de Trump e ocupou, até pouquíssimo tempo atrás, cargo com poder equivalente ao de Ministro de Estado no governo Trump.

Trump ‘muito decepcionado’ com Elon Musk

A declaração foi dada nesta quinta-feira, 5, em coletiva de imprensa no Salão Oval. Na rede social X, o bilionário chamou o projeto fiscal do governo de “abominação repugnante”. Em resposta, Trump disse que Musk não foi o primeiro a criticá-lo e sair do governo. “Eles nos amam e sentem falta. Em algum ponto, eles admitem isso ou se tornam hostis”, disse.

