Nos dois primeiros dias do “mutirão” em Nova Odessa, na terça e quarta-feira (dias 15 e 16), o Consultório Móvel do Programa “Mulheres de Peito” já realizou 120 mamografias gratuitamente em mulheres da cidade que aguardavam na “fila” pelo exame periódico de monitoramento, que previne a evolução silenciosa de um eventual câncer de mama.

Trata-se de uma parceria do Governo do Estado de São Paulo com a Prefeitura de Nova Odessa na área de Saúde da Mulher. Inicialmente, era prevista a realização de 375 exames ao longo de 7 dias de atendimentos em frente à Prefeitura, na Avenida João Pessoa, no Centro. No entanto, graças a um aumento da capacidade diária, esse total foi elevado para 450 exames até o próximo dia 26/04.

As mulheres que já passaram pelo exame aprovaram a iniciativa. “Acho muito importante, isso deveria acontecer em todas as cidades. Foi muito bom que Nova Odessa teve essa iniciativa junto ao Governo do Estado”, afirmou Cristiane Donegá, de 49 anos.

“Todas as mulheres precisam se prevenir contra o câncer de mama. É importante para ela, porque aumenta muito as chances de cura, e também para o Poder Público, porque reduz a procura por um tratamento posterior que é muito mais caro”, acrescentou a morada.

“Essa parceria com o Estado veio a calhar, porque nossa demanda é muito alta. Assim, nossas munícipes estão sendo atendidas em menor tempo, até porque sabemos que a prevenção é o melhor remédio contra o câncer. Quanto mais rápido a gente conseguir detectar a doença, maiores as chances de sucesso no tratamento e de cura”, explicou a coordenadora da Central de Regulação da Saúde Municipal, Jaqueline Serrano.

Exames nesta quinta-feira

O atendimento continua nesta quinta-feira, dia 17, com entrega de senhas exclusivamente para moradoras da cidade a partir das 8h, para no feriadão e retorna na próxima terça-feira, dia 22, pós-Feriado de Tiradentes.

Estão sendo atendidas cidadãs de três grupos. Mulheres que têm de 35 a 49 anos devem estar munidas de pedido de exame devidamente assinado por um médico do SUS (Sistema Único de Saúde) e que tenham o “Cartão + Saúde” emitido por Nova Odessa, além de RG. As mulheres de 50 a 69 anos de idade devem apresentar apenas RG e o “Cartão + Saúde” de Nova Odessa.

E aquelas com idades acima dos 70 anos devem estar munidas de pedido de médico do SUS, “Cartão + Saúde” e RG. Em caso de alteração no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

Para o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), “esta parceria com o Governo do Estado, junto ao governador Tarcísio de Freitas, é muito importante para nossas mulheres”. “Esta ‘carreta de mamografias’ vai estar aqui nos próximos dias e faço um convite a todas as mulheres acima de 35 anos para realizar os exames de prevenção dessa doença que, se não cuidada, pode gerar muitas complicações”, disse o prefeito no início da semana.