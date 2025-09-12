A Prefeitura de Sumaré segue reforçando o enfrentamento à violência doméstica com ações integradas entre a Polícia Municipal e a Secretaria da Mulher e Família. Em apenas um dia, duas ocorrências graves mobilizaram equipes de segurança e assistência social, evidenciando a importância da atuação conjunta no acolhimento e proteção das vítimas.

Na última terça-feira (9), uma mulher foi agredida pelo marido no bairro Jardim Vitória, mesmo já tendo medida protetiva em vigor e após ter registrado boletim de ocorrência. A vítima, mãe de três filhos menores de idade, foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko e posteriormente transferida ao Hospital Estadual de Sumaré.

Enquanto a mulher recebia atendimento médico, o agressor compareceu à unidade de saúde para tentar visitá-la e acabou detido pela Polícia Municipal. O cidadão permanece preso à disposição da Justiça e os filhos foram encaminhados a um abrigo especializado.

Ainda na terça (9), uma segunda ocorrência de violência doméstica exigiu nova atuação conjunta. Desta vez, uma criança presenciou a agressão sofrida pela mãe, fato que sensibilizou ainda mais a rede de proteção. Nesse caso, além do suporte imediato, a Secretaria da Mulher e Família atuou no acolhimento da vítima e no acompanhamento da criança.

Atuação integrada

O secretário municipal de Segurança e comandante da Polícia Municipal, Jeverson Eclair Soares, ressaltou a importância da resposta rápida. “A violência doméstica é um crime que atinge toda a família. A atuação firme da Polícia Municipal, junto com a rede de proteção, garante que os agressores sejam responsabilizados e que as vítimas tenham o apoio necessário. Essa integração é essencial para salvar vidas”, explicou.

A secretária da Mulher e da Família, Fernanda Pusch, ressaltou o papel da rede de apoio e acolhimento. “Não se trata apenas de combater a violência, mas de oferecer suporte humano, jurídico e psicológico às vítimas e seus filhos. É por isso que trabalhamos junto com a OAB Mulher, o Conselho Tutelar e outros parceiros. Nossa prioridade é que nenhuma mulher se sinta sozinha diante da violência”, reforçou.

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, destacou o compromisso da administração com políticas públicas efetivas de proteção. “Combater a violência contra a mulher é prioridade da nossa gestão. Esses casos mostram que, quando o poder público atua de forma integrada, conseguimos dar respostas rápidas e proteger vidas. Vamos seguir investindo em tecnologia, acolhimento e segurança para que nenhuma mulher em Sumaré se sinta desamparada”.

Botão do Pânico

Sumaré também já conta com o Botão do Pânico pelo aplicativo ANA, recentemente implantado no município. A ferramenta permite que mulheres com medida protetiva em situação de risco acionem rapidamente a Polícia Municipal e a Secretaria da Mulher, garantindo atendimento ágil e eficiente.