Em artigo, Dalben enche a bola da Rumo

RUMO é exemplo de empresa comprometida com o Brasil

Por Dirceu Dalben, deputado estadual

Desde os meus dois mandatos como prefeito de Sumaré, tive a clareza de valorizar a importância das ferrovias para o desenvolvimento de nossa região, para São Paulo e para o Brasil. Afinal, a própria área urbana da cidade da qual tive a honra de ser prefeito nasceu e cresceu a partir de uma estação ferroviária. Uma de minhas ações foi, então, recuperar a estação, transformada em espaço cultural.

A mesma atenção à relevância do transporte ferroviário eu tenho procurado dar em meus mandatos como deputado estadual. Nessa condição, tive a honra de lançar e presidir a Frente Parlamentar de Apoio ao Transporte Ferroviário, exatamente como um instrumento para apoiar as iniciativas em favor dessa modalidade de transporte, da qual o estado e o Brasil não poderiam ter aberto mão.

Uma de minhas ações nessa linha foi apoiar a renovação antecipada da concessão para a Rumo Logística operar a Malha Paulista. Na ocasião, a empresa se comprometeu com uma série de obras e outras contrapartidas, com melhorias para dezenas de municípios paulistas.

No total, essas obras somam investimentos de R$ 1,6 bilhão, contemplando 199 ações em território paulista. Quase R$ 800 milhões são previstos em 69 obras de modernização de vias permanentes e R$ 182 milhões em 20 viadutos, sendo alguns deles na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Todas essas ações vão repercutir em melhor mobilidade para milhões de paulistas, diminuindo riscos de acidentes e favorecendo o transporte de pessoas e mercadorias. A Frente Parlamentar de Apoio ao Transporte Ferroviário tem acompanhado todas essas ações por parte da Rumo, que também está investindo na modernização da ferrovia interna do Porto de Santos. O resultado previsto é a substancial melhoria das operações no maior porto de exportações do país.

Mas a Rumo também investe em outras iniciativas fundamentais para o Brasil. Está previsto, por exemplo, o investimento de R$ 14 bilhões na construção de uma ferrovia estratégica para o desenvolvimento econômico brasileiro. Serão 730 km de trilhos, passando por 16 municípios do Mato Grosso e se conectando ao Porto de Santos. O agronegócio será muito beneficiado com essa ferrovia, com grandes retornos para o país.

A Rumo Logística tem-se demonstrado, portanto, como uma empresa de fato comprometida com o desenvolvimento sustentável do Brasil. Neste sentido, ela conta com o nosso apoio, nessa trajetória de favorecer o transporte ferroviário, cada vez mais importante, inclusive para a desejada transição energética.

Como líder da Frente Parlamentar de Apoio ao Transporte Ferroviário, continuarei atento aos movimentos positivos de impulso ao modal. O Estado de São Paulo e o Brasil só têm a ganhar com esse transporte mais eficiente, seguro e comparativamente mais barato e ecológico do que outros modais. O Brasil é gigantesco e não pode mais abrir mão desse transporte que terá um lugar cada vez mais de destaque no século 21.

