A vereadora Priscila Peterlevitz participou, no último domingo (1º), de uma manifestação realizada na região do Taquaral, em Campinas, em protesto contra a violência sofrida pelo cão Orelha, vítima de maus-tratos fatais em Praia Brava, no município de Florianópolis.

O caso ganhou repercussão nacional após o animal, de aproximadamente dez anos de idade, ser brutalmente agredido no dia 4 de janeiro. Em razão da gravidade dos ferimentos e do sofrimento intenso, o cão precisou ser submetido à eutanásia, conforme apurado pelas autoridades. De acordo com a Polícia Civil, quatro adolescentes, pertencentes a famílias de classe média alta, são os principais suspeitos de envolvimento no crime.

A manifestação reuniu cerca de 600 pessoas, entre protetores independentes, representantes de organizações da causa animal e cidadãos de Campinas e região. O ato foi marcado por pedidos de justiça, faixas, cartazes e palavras de ordem contra a impunidade em crimes de maus-tratos a animais.

Protesto

Durante o protesto, a vereadora Priscila Peterlevitz fez uso da palavra e destacou a importância do caso do cão Orelha como um marco para o enfrentamento da violência contra animais. Segundo a parlamentar, embora o caso não seja o único registro de maus-tratos fatais, ele precisa servir como um ponto de virada.

“O caso do cão Orelha não é um episódio isolado. Infelizmente, sabemos que muitos outros animais sofrem diariamente. Mas ele pode e deve ser o último. É preciso responsabilização, leis aplicadas com rigor e uma mudança real de consciência da sociedade”, afirmou.

Reconhecida por sua atuação em defesa da causa animal, Priscila ressaltou ainda que a mobilização popular é fundamental para pressionar o poder público e garantir que crimes dessa natureza não fiquem impunes.