Primeiro campo foi inaugurado no Jardim Adelaide em 2017. Meta da Prefeitura é chegar a 18 espaços esportivos

Os campos públicos para a prática gratuita do futebol society em Hortolândia já são realidade e a Prefeitura continua o investimento para alcançar a marca de 18 espaços como este em diferentes regiões da cidade. O sonho começou em 2017 com o primeiro campo público de grama artificial inaugurado pelo prefeito Angelo Perugini, no Jardim Adelaide. De lá para cá, passaram-se menos de 10 anos e Hortolândia já conta com 12 dispositivos. Em dezembro, a Administração Municipal realizou inaugurações recentes de campos na Praça de Esportes do Jardim Santa Clara (antigo CIF) e no Jardim Amanda (novo parque socioambiental). Além da população em geral, alguns campos também atendem alunos do Projeto Escolinhas Esportivas.

“Estamos chegando próximos da meta de 18 campos como este distribuídos em toda a cidade. O esporte é uma das bases do nosso desenvolvimento inteligente e sustentável com qualidade de vida e saúde para a população. O aumento de espaços como estes, que a cidade ganha ano a ano, fortalece todo o trabalho para a comunidade esportiva, melhora as estruturas disponíveis e mostram o carinho com que cuidamos das nossas áreas esportivas”, comentou o prefeito Zezé Gomes.

Hortolândia reforça sua rede de equipamentos voltados para o futebol society. A cidade conta com espaços públicos de grama sintética disponíveis no Jardim Santa Clara do Lago, Remanso Campineiro, Jardim Nova América, Jardim Santa Izabel, Jardim Minda, Jardim Alvorada (Arena Esportiva), Jardim Novo Ângulo (Praça da Cidadania), Jardim Adelaide, Parque Gabriel (Lago da Fé), Jardim Santa Rita de Cássia e Praça da Penha, além do localizado no novo parque socioambiental do Jardim Amanda.

INAUGURAÇÕES RECENTES

O projeto do campo de futebol society na Praça de Esportes do Jardim Santa Clara, inaugurado pela Prefeitura em dezembro de 2025, contemplou a recuperação das estruturas metálicas dos alambrados, iluminação em LED, que ilumina mais com maior economia e permite a prática esportiva noturna, além de melhorias no entorno, como pintura, troca de peças da academia ao ar livre e zeladoria geral. O campo é o maior da cidade e fica localizado na rua Pedro Pereira dos Santos, Jardim Santa Clara do Lago.

Já o campo do Jardim Amanda, também entregue no final do ano passado, faz parte do novo parque socioambiental do bairro. O local é cercado por playgrounds, academia ao ar livre, pista de caminhada e paisagismo. Em breve, o Jardim Amanda recebe mais um novo campo society, localizado ao lado do Campo da Mina. O espaço está na fase final das obras.