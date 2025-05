Os atendimentos dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) dos bairros São Manoel e Jardim Guanabara serão transferidos temporariamente para a Rua Dom Pedro, nº 25, no Centro, durante o período de reforma das unidades, previsto para durar cerca de três meses.

No novo endereço, o atendimento do CRAS São Manoel será retomado no dia 21, e o do CRAS Guanabara, no dia 26. Ambos funcionarão de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

As melhorias incluem revisão dos telhados, modernização da rede elétrica, instalação de ar-condicionado, ampliação das salas de atendimento, renovação dos espaços coletivos e individuais e pintura geral.

O pacote de obras contempla ainda os CRAS da Praia Azul e Jardim Nossa Senhora Aparecida, além da Casa dos Conselhos. O investimento total é de R$ 1,5 milhão, com recursos do orçamento municipal e de uma emenda parlamentar de R$ 250 mil, destinada pelo deputado federal Kim Kataguiri, por articulação do chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli.

O anúncio foi feito em abril pelo prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e a secretária de Assistência Social Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.