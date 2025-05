O policial militar e ex-candidato a vereador Thiago Bogaz (Thiago Brasil) esteve na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana registrando um Boletim de Ocorrência por difamação e injúria contra o vereador Thiago Brochi (PL). Brasil se diz perseguido pelo parlamentar e o está processando civil e criminalmente depois de Brochi publicar um vídeo antigo do PM no qual ele fez um discurso supostamente em tom ameaçador a jornalista local.

“O Thiago Brochi tomou umas iniciativas esquisitas e que ninguém (es)tá entendendo o porquê. Uma decadência, né senhor vereador”, disse Brasil, em novo vídeo publicado nas redes sociais. “Em vez de estar cuidando dos interesses da população, da cidade, ou desempenhando sua função de vereador, veio cuidar de problemas pessoais meu, que não tem nada a ver”, criticou o PM. “Divulgando um vídeo antigo que não tem nada a ver com o senhor. Um vídeo que já (es)tá morto, arquivado, resolvido. E agora vai responder na Justiça”, acrescentou.

No último dia 28, Brochi fez postagem reproduzindo um vídeo antigo de Brasil e comentou: “Esse “policial” não representa a instituição da gloriosa Policia Militar do Estado de São Paulo. NOJO desse cara”. O parlamentar ainda marcou o Instagram do 19º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), ao qual Bogaz é vinculado. Nas imagens, o PM porta uma faca e revólver na cintura, proferindo palavras contra um jornalista local – sem citar nome.

Em comentário na postagem do NM, Bogaz alega que Brochi tem uma “obsessão” por ele. Que o vídeo era de um ano atrás, teria sido feito de maneira “infeliz” e em “um momento que estava de folga e alcoolizado e sofrendo ataques de um determinado jornalista”. De acordo com Brasil, o vereador tenta “denegrir” sua imagem e ‘montou um circo’ em cima de uma situação que já estaria resolvida. Por fim, o PM pede que o vereador o desbloqueie nas redes sociais.

A postagem de Brochi veio após outra de Brasil, que reproduziu uma foto de quando o vereador concedeu títulos de Cidadania Americanense, incluindo o deputado federal e atual secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite. Na imagem divulgada, o rosto de Brochi era sobreposto por uma estrela 13 do PT (Partido dos Trabalhadores). E no texto, Bogaz afirmou que o vereador estava “tentando se aparecer e sair nas fotos desesperadamente” e que era “mais falso que uma nota de 40 reais”.

A briga entre os dois Thiagos é algo antigo e que vai além da Internet. Durante o período eleitoral do ano passado, Brochi pedia votos em um semáforo ao lado da Avenida Cillos quando Bogaz apareceu em determinado momento para tirar satisfação a respeito de notícias sobre gastos de campanha no Partido Liberal – mesmo ele concorrendo pelo partido Republicanos e o colega sendo do PL. Os dois então trocaram ofensas e precisaram ser contidos para não partirem para agressão física.

Atualização: a reportagem do NM constatou que postagens estão sendo retiradas e deve haver uma aproximação entre ambos.