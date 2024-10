Em Santa Bárbara, não reeleitos não permanecem na sessão

Os vereadores não reeleitos – ou que perderam eleição-, em Santa Bárbara d’Oeste optaram por deixar a sessão desta terça-feira mais cedo.

Eliel Miranda (PSD) – que perdeu a eleição para prefeito -, Kátia Ferrari (MDB), Bachin Jr (MDB) e Reinaldo Casimiro (Podemos) não permaneceram até o final da sessão na Câmara Municipal. Os 4 “deram as caras” no encontro, que ocorre apenas às terças-feiras, apenas no início.

Já o 5º não reeleito, Nilson Araújo (PL), permaneceu até o final.