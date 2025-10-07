Luana Machado subscreveu proposta que cria Centros de Inovação Comunitária e defendeu o fortalecimento do SUS

Os parlamentares jovens de Sumaré se reuniram em sessão ordinária, na manhã de sábado (3), no plenário da Câmara Municipal. A reunião teve como destaque a participação da parlamentar jovem Luana Machado, que esteve presente na sessão, mesmo durante o tratamento contra o câncer. Acompanhada da mãe, a parlamentar jovem ainda teve um projeto de lei aprovado em plenário.

O PL nº 8/2025, originalmente apresentado pela parlamentar jovem Barbara Rodrigues Costa, foi subscrito por Luana Machado. A proposta cria o projeto “Sumaré Sustentável e Conectada”, que visa estabelecer pequenos Centros de Inovação Comunitária (MICs) no município. Esses locais buscam impulsionar a inclusão digital, o aprendizado tecnológico, o desenvolvimento sustentável e o acesso facilitado aos serviços digitais do governo. O texto foi aprovado com cinco votos favoráveis. Os projetos aprovados no Parlamento Jovem não têm peso de lei, mas servem para fomentar a discussão e propostas de solução aos problemas da cidade entre os parlamentares jovens e podem inspirar projetos de leis para os vereadores de Sumaré.

Luana ainda participou das discussões das moções, posicionando-se contra a privatização da saúde e a favor do SUS. “Eu vejo muitos pais reclamando da privatização dos hospitais. Se o filho precisa se internar, porque está passando mal, ele precisa esperar o plano de saúde aceitar o pedido para internação, para tomar um medicamento ou fazer uma quimioterapia. Tudo depende de liberação do convênio. Você vê crianças morrendo de câncer e de vários tipos de doença por conta dessa privatização, o convênio não aceita. Muitas pessoas não têm condições financeiras de custear um tratamento de saúde e precisam do SUS”, defendeu a parlamentar.

Ainda durante a sessão deste sábado, o diretor da Escola do Legislativo, Hélio Ricardo de Almeida, lembrou que a família de Luana vem liderando uma campanha para doação de sangue ao Hospital Boldrini. A estudante chegou a ser internada algumas vezes na unidade de saúde para tratamento do câncer. Os pontos para doação de sangue são o Hemocentro da Unicamp e o Hospital Estadual de Sumaré (HES). São aceitos todos os tipos sanguíneos.

Moções

Além da aprovação do projeto “Sumaré Sustentável e Conectada”, a 8ª Sessão Ordinária do Parlamento Jovem de Sumaré foi marcada pela votação de diversas moções voltadas ao reconhecimento de profissionais e à discussão de temas sociais relevantes. O parlamentar jovem Lucas Azevedo Scarpelli Finotelli apresentou um conjunto de moções de aplausos e congratulações. Entre elas, destacam-se as homenagens aos professores de Sumaré, em alusão ao Dia dos Professores; aos profissionais e instituições de saúde envolvidos nas ações do Outubro Rosa; aos funcionários do Hospital Estadual de Sumaré, pelo serviço essencial prestado à população; e aos servidores públicos do município, pelo papel fundamental que desempenham no dia a dia da cidade. O jovem também propôs uma moção de apoio às Feiras Culturais Literárias nas escolas, ressaltando a importância de iniciativas que incentivam a leitura e a criatividade entre os estudantes; e aos comerciantes e empresários de Sumaré, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do município.

O presidente da atual Mesa Diretora, parlamentar jovem Abner Samuel, apresentou uma moção de congratulação à Imperatriz Dona Leopoldina de Habsburgo, reconhecendo sua relevância histórica como primeira imperatriz do Brasil.

Já Rick Isomura Nascimento concentrou suas propostas em temas sociais e de cidadania. Ele apresentou moções de repúdio à privatização da UPA Macarenko, à privatização dos serviços públicos essenciais, às práticas predatórias do mercado imobiliário e às ações do mercado agroindustrial que contribuem para a fome no país — todas aprovadas em plenário. O parlamentar também teve aprovada uma moção de congratulação em reconhecimento às pequenas famílias agricultoras que alimentam o Brasil. Outra proposta de Rick, no entanto, foi rejeitada: a moção de repúdio contra a redução da maioridade penal no Brasil não obteve votos suficientes para aprovação.

Formação

Antes da sessão, os parlamentares jovens participaram de uma atividade de formação sobre os fundamentos em segurança alimentar e nutricional sustentável. A palestra foi ministrada pela nutricionista Nanci Ferreira, especializada em Qualidade de Vida. Nanci ainda atua no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Sumaré e é vice-coordenadora da Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de São Paulo – Região Campinas.