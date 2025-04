No dia em que o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), foi alvo de ação da Polícia Federal na investigação por suposto esquema de lavagem de dinheiro, o vereador Lucas Leoncine (PSD), de Americana, esteve visitando a cidade. Inclusive brincou com a situação em um vídeo publicado nas redes sociais. “Não vim prender o Manga não, viu gente”, disse. Manga é um dos alvos da Operação Copia e Cola, deflagrada pela PF na manhã desta quinta-feira (10).

Segundo as investigações, há a suspeita de que uma organização social (OS) que atuava na saúde pública de Sorocaba operou um esquema de lavagem de dinheiro. A PF menciona depósitos em espécie, pagamentos de boletos e compras de imóveis como indícios dos crimes investigados. Houve o bloqueio de R$ 20 milhões em bens da entidade investigada. Leoncine gravou vídeo em frente à sede da Prefeitura – onde a PF esteve horas antes – e da Câmara Municipal.

O parlamentar americanense informou que havia agendado com antecedência a reunião para conversar com o vereador Ítalo Moreira (União Brasil), de Sorocaba. O objetivo era a troca de informações para projetos. “Viemos buscar ideias na área de tecnologia e inovação para a cidade de Americana. Em breve temos novidades”, ressaltou Leoncine.

Rodrigo Manga na mira da PF

Em nota, a prefeitura de Sorocaba disse prestar “plena colaboração com as autoridades, para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos”, e reforça que a cidade do interior paulista é só uma entre as 13 localidades onde houve cumprimento de mandados de busca e apreensão. A administração municipal também atribuiu a operação a “forças ocultas” em “momento de grande projeção da cidade e do nome do prefeito Rodrigo Manga no cenário nacional”.

No TikTok, Manga ironizou a operação dos agentes da PF. “Acharam algumas coisas aqui em casa: bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que meu filho tanto ama”, disse Manga, em vídeo. O prefeito não comentou sobre as suspeitas de desvios na saúde e queixou-se de uma “perseguição” política à sua pré-candidatura à Presidência, depois de ter enfrentado – e vencido na reeleição a prefeito em 2024 – o PL (Partido Liberal) e o PT (Partido dos Trabalhadores).

Manga é o apelido de Rodrigo Maganhato, de 45 anos. O prefeito se tornou destaque nacional por agir como uma espécie de influenciador nas redes sociais e publicar vídeos virais sobre projetos de sua gestão em Sorocaba. No TikTok, o perfil do prefeito acumula 3 milhões de seguidores. No Instagram, são 2,9 milhões. Em um vídeo publicado nas redes sociais em 1º de abril, o prefeito anunciou sua pré-candidatura à Presidência, mas não deu maiores detalhes sobre o projeto.