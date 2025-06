Emef Darcy Ribeiro e Gama premiam participantes do projeto “A Leitura Liberta”

Seis estudantes dos 5º anos foram reconhecidos por sua dedicação ao projeto “A Leitura Liberta – Emef Darcy Ribeiro e Guarda Municipal de Americana: Um Olhar para o Social”, desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no Jardim da Paz, em parceria entre a Secretaria de Educação e a Guarda Municipal de Americana (Gama). Todos os participantes receberam a certificação do projeto, que promoveu a prática de leitura entre os adolescentes.

Os jovens se destacaram durante a realização do projeto, iniciado no primeiro trimestre de 2025. São eles: Anabely de Paula Fernandes Carvalho, Ana Júlia Félix Belzi, Ronaldo Morenno Antônio, Matheus Morais da Silva, Kamily Ilva Rodrigues e Déborah Gabrielli Dilecta, que leu mais de 100 livros desde o início da proposta, idealizada pela professora Márcia Silva Vicente, responsável pela sala de leitura da escola, em parceria com os guardas civis municipais que atuam na Emef.

O projeto teve como foco o incentivo à prática de leitura e a troca de experiências por meio de dinâmicas e bate-papos educativos entre os estudantes dos 5º anos A, B e C, proporcionando atividades lúdicas para estimular o interesse pelos livros, o desenvolvimento da interpretação de textos e o envolvimento familiar no processo de aprendizagem.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, destacou que a atuação da Gama nas instituições de ensino para reforçar a segurança e o bem-estar no ambiente escolar, tem resultados que ultrapassam o objetivo original. “A presença da Guarda Municipal nas escolas, uma política pública certeira da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, traz benefícios extraordinários como esta iniciativa de estímulo à leitura, uma prática fundamental para o desenvolvimento de cidadãos críticos, e se traduz também em mais proximidade das famílias com a corporação”, disse.

O comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, agradeceu a parceria dos educadores. “Toda a escola se envolveu na iniciativa, desenvolvida com muito orgulho pelos guardas municipais que puderam trabalhar esta proposta em parceria com a gestão da escola”, declarou.

