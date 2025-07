A Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) “Rotary”, localizada no Jardim Pérola, está passando por obras de readequação para ampliar e qualificar ainda mais o atendimento educacional em Santa Bárbara d’Oeste. A unidade contará com duas novas salas de aula, que permitirão o acolhimento de crianças da Educação Especial, além de um espaço exclusivo destinado ao atendimento de pais e servidores.

Outra importante melhoria é a construção da cobertura do pátio, proporcionando um ambiente adequado para a realização de atividades extraclasse, protegido do sol e da chuva.

As intervenções fazem parte do conjunto de ações em andamento nas unidades da Rede Municipal de Ensino, com foco na valorização do ambiente escolar e na promoção de mais qualidade no atendimento a alunos e profissionais da educação. Atualmente, a rede atende mais de 15 mil estudantes, desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).