O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou um ofício na secretaria da Câmara Municipal de Americana com indicação de destinação de recurso através de emenda impositiva do orçamento municipal para investimento em ações na saúde.

Thiago propõe no ofício protocolado a destinação de R$ 106.315,52 mil para a secretaria de Saúde para a aquisição de carreta de consultas e exames cardiológicos. “A carreta representa mais do que uma estrutura móvel; ela simboliza acesso e dignidade. Com ela, queremos atender quem mais precisa e zerar a fila de espera por exames cardiológicos. É um investimento direto na saúde do coração da nossa cidade”, destaca.