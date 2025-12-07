Prefeitura inicia visitas a estabelecimentos do setor de salões de beleza, cabeleireiros e barbearias, a partir desta segunda-feira (8), na região do Jardim Amanda

Hortolândia retoma uma ação importante para fortalecer a economia local. A Prefeitura reinicia o programa de visitas a estabelecimentos comerciais e de serviços da cidade. A ação passa a ser chamada agora programa Empreenda Legal. A retomada das visitas começa nesta segunda-feira (8) na região do Jardim Amanda.

Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação irão visitar salões de beleza, cabeleireiros e barbearias. Esse é o setor com a maior quantidade de estabelecimentos no município. De acordo com a secretaria, atualmente há 1.545 estabelecimentos desse tipo na cidade.

Durante as visitas, os agentes irão conversar, orientar e dar informações aos comerciantes e empreendedores sobre os serviços específicos oferecidos para eles pela Prefeitura.

Para atender e dar apoio a esse público, o município tem os órgãos Banco do Povo, Casa do Empreendedor, PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), Procon (Programa de Defesa e Proteção do Consumidor) e Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). A Prefeitura também tem parcerias com entidades como Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, Dimas Corrêa Pádua, ressalta que o foco do programa é a formalização.

“Com a retomada do programa, que agora se chama ‘Empreenda Legal’, o objetivo é reforçar para empreendedores informais a importância de eles formalizarem suas empresas e negócios. E que isso pode ser feito com o apoio e os serviços oferecidos pela Prefeitura. Queremos fortalecer esse segmento, que é um dos mais representativos da cidade. Por meio dessa ação, queremos estimular a população a consumir bens e serviços localmente. Com isso, estimulamos a geração de emprego e renda, o que consequentemente impacta de forma positiva na economia da cidade”, destaca o secretário.

Após concluir o trabalho no Jardim Amanda, as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação irão visitar estabelecimentos nas demais regiões da cidade.