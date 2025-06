Emprego e Geração Z: pesquisa inédita da JBS mostra o que move a carreira dos jovens

Um estudo realizado com mais de 32 mil colaboradores da JBS, durante o mês de março deste ano, aponta que cerca de 6 em cada 10 pessoas com idades entre 15 e 30 anos priorizam as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional ao escolher uma empresa para trabalhar. O dado supera, com ampla margem, o critério “Salário e Benefícios”, o que reforça que essa geração busca por ambientes que invistam em seu futuro profissional.

O levantamento ouviu colaboradores de todo o Brasil em diferentes níveis hierárquicos: de menores aprendizes a profissionais efetivos da Companhia. Para os entrevistados, a valorização e o reconhecimento profissional estão atrelados ao crescimento e à oferta de oportunidades de aprendizado e recompensas, como participação em cursos, mentorias e treinamentos.

“A pesquisa ‘Jovens JBS’ nos trouxe informações valiosas, ampliando nosso entendimento sobre seus comportamentos, expectativas e visão de futuro. Estamos falando de uma geração que busca por empresas que ofereçam caminhos estruturados de aprendizado e evolução. Esse comportamento mostra que, mais do que atrair talentos, o desafio das companhias agora é mantê-los engajados em uma jornada crescente, que faça sentido para eles”, afirma Fernando Meller, diretor-executivo de Recursos Humanos da JBS Brasil.

Quando questionados sobre o que mais admiram em um líder, os jovens foram claros: o reconhecimento pelo trabalho realizado, seguido por empatia e compreensão das necessidades individuais.

Para Thaís Giuliani, doutora em Ciências da Informação especializada em Geração Z, os jovens precisam se sentir reconhecidos e valorizados no trabalho, mas a forma como enxergam isso é completamente diferente das gerações anteriores. “Eles querem ser ouvidos e contar com líderes próximos e acessíveis. Não se trata mais de subir uma escada tradicional de carreira. É sobre conexão, propósito, troca e a oportunidade de um futuro melhor”, afirma.

Esse desejo de conexão e troca também se estende ao propósito pessoal. Segundo a pesquisa, os jovens da Geração Z priorizam o crescimento pessoal aliado à contribuição social e querem se tornar inspiração em sua área de atuação. “Existe uma interdependência entre desenvolvimento individual e impacto coletivo. A Geração Z quer crescer, mas quer fazer isso de um jeito que importe para o mundo ao seu redor”, complementa Thaís.

Além do ambiente de trabalho, as prioridades de vida dessa geração também revelam nuances importantes. Apoio familiar e relacionamento são fatores de destaque. Quando olham para o futuro, desejam novos aprendizados e experiências com foco no crescimento pessoal e profissional e almejam estabilidade profissional com qualidade de vida, reforçando a busca por equilíbrio e bem-estar contínuo.

Com cerca de 40% de seus colaboradores pertencentes à Geração Z, a JBS pretende utilizar os resultados da pesquisa, que se destaca pelo volume inédito de respostas de uma empresa no Brasil, para melhorar ainda mais as suas ações de atração e geração de oportunidades, além de apoiar suas lideranças no fortalecimento do engajamento, desenvolvimento e retenção de equipes multigeracionais.

JBS implementa iniciativas para atrair e reter jovens talentos

A JBS foi reconhecida por cerca de 75% dos jovens ouvidos como uma empresa que proporciona aprendizado, desenvolvimento e crescimento profissional. Consciente da importância dessas perspectivas para a retenção de talentos, a empresa investe em programas estruturados que abrangem desde a formação em negócios até oportunidades de carreira internacional.

Uma das portas de entrada na JBS é o Programa Evoluir, que oferece aprendizado teórico e prático para jovens de 18 a 23 anos, capacitando-os para as demandas do negócio e gerando oportunidades de desenvolvimento dentro da empresa. O Instituto J&F é a entidade responsável pela qualificação dos programas de jovem aprendiz da JBS – que possui mais de 500 alunos matriculados, em 11 unidades do grupo.

A JBS também investe na formação técnica e de liderança através de programas como o Germinare VET, que prepara futuros líderes com foco em veterinária e processos fabris, e o Programa Master de Produção, que capacita colaboradores internos para ascenderem a cargos de supervisão.

Nicolas é Analista de Qualidade Júnior da Seara, e iniciou sua trajetória na JBS em abril de 2024, como jovem aprendiz.

É o caso de Nicolas Primon, de 22 anos, Analista de Qualidade Júnior da Seara, que iniciou sua trajetória na JBS em abril de 2024, como jovem aprendiz na primeira turma do Programa Evoluir em Amparo (SP). Movido pelo desejo de crescimento profissional, ele explica que a empresa abriu um horizonte de oportunidades em diferentes áreas da indústria. Na época, ele estava na reta final da graduação em Medicina Veterinária, concluída em junho deste ano.

Com apenas dois meses na empresa, Nicolas assumiu um papel de apoio à liderança na área produtiva, com foco na orientação e treinamento de novos jovens aprendizes. Essa experiência foi decisiva para o seu amadurecimento profissional. “Desenvolvi competências fundamentais, como liderança, trabalho em equipe, resolução de problemas, raciocínio lógico, autoconfiança, responsabilidade e postura profissional. Meu maior sonho é construir uma carreira sólida e de referência dentro da empresa, aliando esse crescimento profissional à realização pessoal”, afirma.

Metodologia e amostra

A pesquisa “Jovens JBS” foi realizada em março de 2025 e contou com a participação de 32.063 jovens colaboradores de unidades da Companhia em todas as regiões do Brasil. Os participantes responderam a um questionário com 22 perguntas, que abordaram quatro pilares fundamentais: valores e objetivos; relacionamentos e comunicação no trabalho; ambiente de trabalho e motivação; e propósito e impacto. O estudo buscou mapear percepções, expectativas e hábitos dessa geração em relação ao ambiente corporativo e à vida de forma mais ampla.

