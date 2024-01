O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, divulga a lista anual que utiliza dados exclusivos da plataforma para classificar os 25 cargos com crescimento mais acelerado nos últimos cinco anos. Os cargos do ranking refletem grandes tendências do mercado de trabalho e sociedade em geral, indo desde psicólogo(a) infantil à analista de cibersegurança. Liderado pelo time Editorial do LinkedIn, o levantamento considerou as posições que tiveram mais demanda entre 2019 e 2023.

Pelo segundo ano seguido o primeiro lugar do ranking ficou com o cargo ‘Analista de privacidade’, já o segundo lugar, ‘Analista de Cibersegurança’, também já foi visto na lista de 2023. “Nos últimos anos, vimos uma grande crescente pela busca de cargos com foco em segurança e privacidade, visto que a transformação digital é uma realidade cada vez mais latente, principalmente quando consideramos os grandes avanços tecnológicos que tivemos recentemente”, comenta Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil.

“O nosso objetivo com esta lista é refletir de maneira simples para onde se direciona o mercado de trabalho brasileiro, de modo que possamos ajudar os profissionais a definir, ou até mesmo redefinir, seu futuro profissional. Este ano, evidenciamos uma clara tendência em direção à demanda por funções altamente especializadas como resposta às necessidades emergentes. Empregos relacionados à cibersegurança, sustentabilidade, vendas e marketing se destacam como perspectivas sólidas para aqueles profissionais que buscam liderar e prosperar em um ambiente empresarial em constante transformação”, explica o executivo.

Entre as novidades para 2024, estão a posição ‘piloto de drone’, capaz de atuar em diferentes áreas, como agricultura, topografia, engenharia e mídia e entretenimento; ‘psicólogo(a) infantil’, que mostra uma crescente conscientização sobre a importância e cuidado com a saúde mental; e ‘técnico em geologia’, profissional capaz de auxiliar com o desenvolvimento sustentável e gestão de recursos.

Confira a lista completa com os 25 empregos em alta em 2024 no Brasil, segundo o time Editorial do LinkedIn:

Analista de privacidade

Avalia de forma contínua os riscos relacionados a dados sensíveis, ajudando empresas a desenvolver procedimentos para tratar essas informações de maneira adequada.

Analista de cibersegurança

Responsável por evitar ameaças cibernéticas a dispositivos e a redes, monitorando incidentes e avaliando vulnerabilidades.

Executivo(a) de vendas

Coloca em prática a estratégia de vendas, sendo responsável por processos desde a identificação de potenciais clientes a fechar negócios e administrar sua carteira de contas.

Representante de desenvolvimento de negócios (BDR)

Faz prospecção ativa e cultiva relacionamentos com potenciais clientes para gerar contatos qualificados e novas oportunidades de negócios.

Gerente de contas estratégicas

Responsável pela gestão das contas de clientes que geram maior parcela do faturamento da empresa ou que representam oportunidades estratégicas, oferece atendimento personalizado.

Diretor(a) de receita

Supervisiona todos os processos geradores de receita em uma empresa, escolhendo setores para foco e participando na definição das estratégias de planejamento e operações.

Engenheiro(a) de segurança de processo

Analisa riscos em processos industriais relacionados a compostos químicos e materiais, lidera projetos de engenharia e da indústria para propor melhorias e evitar acidentes.

Assessor(a) de investimento

Auxiliam sua carteira de clientes a tomar decisões de investimento, mostrando opções de produtos do mercado financeiro dentro de cada perfil.

Analista de dados

Profissional responsável por coletar dados e limpar bases de dados, faz análises e fornece material que auxiliam outras áreas do negócio a tomar decisões assertivas

Gerente de tráfego

Planeja a distribuição de conteúdos e anúncios em mídias digitais, mensurando resultados das campanhas para a empresa e administra a verba de anúncios pagos.

Líder de gerentes de produto

Supervisiona todas as etapas da jornada de um produto, da conceptualização até o lançamento, gerenciando a equipe multidisciplinar envolvida no projeto.

Analista de construção civil

Profissional acompanha as obras, auxilia na execução e administração do projeto por meio de fiscalização e elaboração de relatórios.

Especialista de campo

Atua no suporte técnico para clientes ou em locais de operação da empresa, monitora procedimentos e funcionamento de equipamentos.

Diretor(a) comercial

Responsável pelo planejamento comercial da empresa relacionados a estratégias das equipes de vendas, produto, marketing e atendimento ao cliente

Gerente middle market

Faz a prospecção de negócios e clientes no segmento de empresas de médio porte e oferta produtos que atendam a necessidade do cliente.

Psicólogo(a) infantil

Analisa o comportamento de crianças e identifica impedimentos para o seu desenvolvimento saudável, ajuda com questões emocionais e a lidar com sofrimentos e aflições.

Piloto de drone

Operação da aeronave não tripulada para a produção de fotografias e vídeos aéreos e para o mapeamento de áreas.

Estrategista de mídias sociais

Cria e implementa estratégias de comunicação de marcas para diversas plataformas de mídias sociais.

Técnico(a) em geologia

Aplica conhecimento técnico sobre geologia, física e recursos naturais para auxiliar construções e operações de infraestrutura.

Técnico(a) de segurança do trabalho

Garante que normas e procedimentos de segurança e saúde dos trabalhadores estejam sendo seguidos e acompanhem a legislação.

Engenheiro(a) de segurança

Avalia e identifica os riscos de segurança em sistemas corporativos, especializando-se no desenvolvimento de soluções e sistemas para combater ameaças.

Analista de suporte de TI

É responsável pelo suporte técnico, configurando computadores e outros dispositivos, ensinando usuários a operar os softwares utilizados pela empresa e resolvendo problemas técnicos.

Engenheiro(a) de confiabilidade

Analisa riscos de falhas em usinas e plantas industriais, acompanha manutenções preventivas e faz planos de ação para melhorias em processos.

Analista de sustentabilidade

Profissional responsável por mensurar o impacto da empresa no meio ambiente e propor ações para reduzi-lo.

Analista de implementação

Auxilia clientes na implementação de soluções de software, dados e de sistema quando há a troca, aquisição ou atualização da tecnologia.

Além disso, para ajudar os profissionais a atingirem seus objetivos de carreira e desenvolverem suas habilidades, o LinkedIn disponibilizou para seguintes cursos gratuitos do LinkedIn Learning, que estarão disponíveis até fevereiro de 2024:

Metodologia

Os pesquisadores do LinkedIn Economic Graph analisaram milhões de vagas iniciadas por usuários do LinkedIn de 1º de janeiro de 2019 a 31 de julho de 2023 para calcular uma taxa de crescimento para cada cargo. Para fazer parte da lista, os cargos precisavam ter um crescimento consistente em nossa base de usuários, além de terem registrado um aumento significativo até 2023. Cargos idênticos com diferentes níveis de experiência foram agrupados e classificados em conjunto. Estágios, cargos de voluntariado, funções temporárias e funções de estudantes, assim como cargos em que a contratação era dominada por algumas poucas empresas em cada país, também foram excluídos.

Sobre o LinkedIn

O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo. Estamos presentes em mais de 200 países e contamos com mais de 1 bilhão de usuários, sendo deles 69 milhões de brasileiros. Ajudamos a conectar os profissionais do mundo a oportunidades de emprego e a transformar a forma com que as empresas contratam, divulgam suas marcas e vendem. Nossa visão é criar oportunidades econômicas para todos os usuários do mercado de trabalho.