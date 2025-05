Empresa abre bolsas na USP para mulheres pretas e pardas

A Solenis, líder global em especialidades químicas, anunciou uma parceria com a Universidade de São Paulo (USP) para oferecer nove bolsas de estudo exclusivas a mulheres, preferencialmente pretas e pardas, dos cursos de Engenharia Química, Química, Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental ou Engenharia Industrial Química.

A ação é viabilizada pelo programa USP Diversa e tem como objetivo ampliar a representatividade de mulheres em áreas técnicas e de liderança. As bolsas serão destinadas a estudantes oriundas do ensino público em situação de vulnerabilidade socioeconômica, apoiando sua permanência e formação acadêmica. Cada beneficiária irá receber um auxílio de R$ 800 mensais pelo período de 12 meses.

Essa parceria integra a estratégia de diversidade e inclusão da Solenis, que inclui metas claras para aumentar a participação de mulheres e outros grupos sub-representados em sua força de trabalho.

Atualmente, mulheres representam 35% dos colaboradores da empresa no Brasil, e a meta é atingir 44% até 2030. “Reconhecemos que é fundamental investir na formação de mão de obra feminina e criar oportunidades que capacitem e desenvolvam mulheres, especialmente em setores historicamente masculinos. A parceria com a USP é um exemplo do nosso compromisso com essa agenda”, enfatiza Tauanne Paduim, Diretora de Recursos Humanos da América Latina da Solenis.

A USP Diversa manterá a Solenis informada e monitorará as bolsistas. A iniciativa busca complementar a política de retenção de alunos, apoiar iniciativas de inclusão, reduzir a evasão estudantil e promover o desenvolvimento acadêmico.

Iniciativas Solenis de Diversidade e inclusão além da USP

Além das bolsas de estudo, a Solenis adota diversas ações para fomentar a diversidade, como os programas de treinamento técnico em aplicações químicas e capacitação para operação de empilhadeiras, ambos voltados exclusivamente para mulheres.

A empresa também mantém um banco de talentos e recrutamento ativo com priorização de mulheres no preenchimento de vagas, com publicações afirmativas e exigência de pelo menos duas candidatas mulheres nas etapas finais dos processos seletivos.

Como forma de promover o bem-estar e o senso de pertencimento de todos os seus colaboradores, a Solenis também atua hoje com o apoio a grupos de afinidade que estimulam diálogos e a criação de conteúdos internos para os demais colaboradores.

Ao todo, são três grupos de afinidade que conversam com diferentes públicos da empresa: W.I.N.S. (Women’s International Network of Solenis), uma rede virtual global inclusiva para mulheres que apoia formação profissional feminina e desenvolve conteúdo para a rede interna; Pride, uma iniciativa global, mas que conta com um braço local para potencializar o orgulho de Confidential – Not for Public Consumption or Distribution pertencimento LGBTQIAPN+ e o Grupo de Pessoas Pretas e Pardas, que visa promover uma cultura antirracista por meio do diálogo e de ações educativas para o público interno.

USP Diversa

O USP Diversa é um programa de bolsas de estudos para estudantes que vêm do ensino público e estão em vulnerabilidade socioeconômica. Seu objetivo é agir de forma complementar a outros programas de permanência estudantil da USP.

Sobre a Solenis

A Solenis é uma produtora global líder de produtos químicos especiais, focada em oferecer soluções sustentáveis para indústrias que fazem uso intensivo de águas, incluindo celulose e papel, instituições, indústrias, alimentos e bebidas, e mercados de água para piscinas e spas.

O portfólio de produtos da empresa inclui uma ampla gama de químicos de tratamento de água, auxiliares de processo, aditivos funcionais, limpadores, desinfetantes e sistemas de monitoramento, controle de última geração. Essas tecnologias são utilizadas pelos clientes para melhorar a eficiência operacional, aumentar a qualidade do produto, proteger os ativos da planta, minimizar o impacto ambiental e criar ambientes mais limpos e seguros.

Com sede em Wilmington, Delaware, a empresa possui 70 instalações de fabricação estrategicamente localizadas ao redor do mundo e emprega uma equipe de mais de 16.500 profissionais em 130 países em seis continentes. A Solenis foi eleita como a Empresa Melhor Gerenciada dos EUA em 2023, no padrão Gold Standard, reconhecida por três anos consecutivos.

