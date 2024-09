Nova Odessa: empresa seleciona para 50 vagas de auxiliar de logística

O Centro de Distribuição do Grupo Santa Cruz/Panpharma/Oncoprod/SAR em Nova Odessa realiza nesta quarta-feira (25/09/2024) um processo seletivo presencial para a contratação de 50 Auxiliares de Logística. É exigido Ensino Fundamental completo e disponibilidade de horários.

Os interessados devem comparecer ao CD do Grupo SC/Panpharma às 10h30 desta quarta-feira, munidos de currículo e documentos pessoais. Inaugurado em 2022 na cidade, o grande Centro de Distribuição do grupo fica na Rua Lourenço Chofi, nº 590, no Jardim São Francisco, paralelo à Via Anhanguera.

O Grupo Santa Cruz é especialista na distribuição de medicamentos e itens de higiene pessoal e dono de marcas como a Panpharma, Santa Cruz Distribuidora e Oncoprod/SAR. A Santa Cruz, por exemplo, é considerada a segunda maior distribuidora de medicamentos do Brasil.

Localizado em um prédio de aproximadamente 34 mil m² e capacidade inicial para armazenar até 8 milhões de produtos, o complexo logístico da empresa já gerou centenas de empregos para moradores da cidade. É uma das mais de 25 novas grandes e médias empresas anunciadas na cidade desde 2021.

VAGAS NO PLT

Já o PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, que funciona junto ao novo Poupatempo da cidade, está recebendo currículos para a seleção de 54 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas.

As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos nesta terça-feira (24/09/2024) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada.

Os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal www.novaodessa.sp.gov.br, na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas mantido pela Prefeitura pode ser acessado diretamente em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público no novo Poupatempo e CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador), que fica na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à recém-inaugurada unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AÇOUGUEIRO – com experiência na função. (1 vaga)

AGENTE ESCOLAR – com experiência na função. (1 vaga)

ASSISTENTE DE PROJETOS – cursando Técnico ou Superior em Mecânica ou Engenharia Mecânica e ter conhecimento em Desenho Técnico Mecânico e Auto CAD. (1 vaga)

AUXILIAR FINANCEIRO/FISCAL/FATURAMENTO – experiência anterior nas áreas financeira, fiscal ou de faturamento. Conhecimento em emissão de notas fiscais e rotinas de contas a pagar/receber. Noções básicas de Contabilidade e domínio do Pacote Office, especialmente Excel. Perfil organizado, com atenção aos detalhes e boa comunicação. Salário: de R$ 2.300,00 + plano médico + plano odontológico + convênio farmácia + parcerias comerciais e descontos ao colaborador + vale refeição + plano de carreiras. (1 vaga)

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO – Ensino Médio completo. Desejável CNH B ativa. Conhecimento básico em instalação e manutenção elétrica. Salário: R$ 1.800,00 + Benefícios: ajuda de custo de R$ 300,00. Almoço fornecido pela empresa. (1 vaga)

AUXILIAR TÉCNICO EM COMPRESSOR – conhecimento em compressores e unidades de medidas. (1vaga)

BALCONISTA DE PADARIA – com experiência na função ou disposição para aprender o trabalho. (1 vaga)

JOVEM APRENDIZ MASCULINO – 15, 16 ou 17 anos para trabalhar parte industrial. (3 vagas)

JOVEM APRENDIZ MASCULINO – 18 anos completos, Ensino Médio, 4 horas diárias, para trabalhar na produção. (2 vagas)

MOTORISTA SEMI PESADO – rota principal de trabalho entre Americana x Itajaí. (1 vaga)

OPERADORA DE CAIXA – Ensino Médio completo para trabalhar em farmácia, horário das 14h às 23h – escala 6×1. (2 vagas)

PORTARIA – feminino, com experiência na função. (2 vagas)

PORTEIRO – masculino, com experiência na função. (2 vagas)

RECEPCIONISTA DE ESCOLA – feminino com experiência na função. (1 vaga)

SEPARADOR DE MERCADORIAS – masculino, maior de 18 anos, trabalhar em centro de distribuição de mercado. Interessados comparecer para entrevista dia 02/10 às 9h30 no PLT/Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, nº 600, Centro. (20 vagas)

TÉCNICO EM INSTALAÇÃO – conhecimento em instalação e manutenção de câmeras e alarmes. Conhecimento em Instalação e manutenção em portões eletrônicos diversos. Ensino médio completo. CNH B ativa. Desejável formação em elétrica. Salário: R$ 2.500,00 + Benefícios: ajuda de Custo de R$ 600,00. Vale Alimentação de R$ 500,00. (1 vaga)

TORNEIRO MECÂNICO – com experiência na função. (3 vagas)

VENDEDORA – proativa, boa comunicação, vontade de aprender, para trabalhar em loja calçados/roupas. (1 vaga)

VENDEDORA – proativa, boa comunicação, vontade de aprender, para trabalhar em loja móveis. (1 vaga)

MESTRE DE OBRAS / ALMOXARIFE / ENCARREGADO OBRAS / TÉCNICO SEG TRABALHO – todos com experiência nas funções. (4 vagas)

TÉCNICO QUÍMICO OU PRÁTICA EM QUÍMICA / APLICADOR DE HIPERMEABILIZANTE / CALHEIRO / MONTADOR – todas as vagas com experiência. (4 vagas)