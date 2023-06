Empresa do ramo hospitalar escolhe Santa Bárbara por localização estratégica. O vereador Juca Bortolucci intermediou, nesta quarta-feira (21), uma reunião entre o empresário André Linhares e representantes da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Morador de Goiânia, Linhares possui um grupo de empresas no ramo da indústria de materiais hospitalares e deseja transferir uma delas, a Medical Têxtil, hoje instalada em São José do Rio Pardo, para o Município.

Segundo o empresário, a mudança para Santa Bárbara d’Oeste se deve à localização estratégica do Município, o que deve facilitar a logística da empresa, e pelo fato de o principal fornecedor de matéria-prima do grupo já estar instalado na cidade. No encontro, Linhares apresentou os projetos para a instalação em Santa Bárbara d’Oeste e recebeu todo apoio do Poder Executivo, inclusive tendo se cadastrado no PID – Programa de Incentivo ao Desenvolvimento.

Além de Juca e do empresário goiano, participaram do encontro o vice-prefeito Felipe Sanches, os secretários de Desenvolvimento, André Cruz, de Planejamento, José Carlos Naidilichi, de Governo, Joel Cardoso, e a chefe de gabinete, Patrícia Marques de Martino. O encontro também contou com a presença de Airton Covolan, empresário barbarense, fornecedor de matéria-prima para a Medical Têxtil.

“Fui procurado pelo Airton Covolan, que manifestou o interesse de um de seus clientes de transferir sua empresa para o Estado de São Paulo. Começamos as tratativas que tiveram sucesso e que viabilizaram a instalação em nossa cidade, o que vai gerar mais emprego e renda para nossa população”, finalizou Juca.

